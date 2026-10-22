Nghi tài xế ô tô có quan hệ với vợ cũ, người đàn ông chặn xe dùng dao sát hại

ANTD.VN - Nghi ngờ một người đàn ông có quan hệ tình cảm với vợ cũ, Nguyễn Quý Hoan đã chặn ô tô, đập vỡ kính và hành hung nạn nhân. Sau đó, đối tượng lấy dao tại một cửa hàng thịt lợn tiếp tục truy tìm và đâm nạn nhân tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đang tạm giữ Nguyễn Quý Hoan (47 tuổi, thường trú tại xã Xuân Mai, hiện ở phường Bồ Đề, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, Hoan nghi ngờ anh N.B.Đ. (46 tuổi, thường trú tại Hải Phòng, hiện ở phường Bồ Đề) có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình là chị N.T.H.

Chiều 20-10, phát hiện anh Đ. điều khiển ô tô trên phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hoan điều khiển xe máy đuổi theo. Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan vượt lên, dừng xe máy chắn trước đầu ô tô của anh Đ.

Sau đó, Hoan xuống xe, giật tay nắm cửa phía ghế lái nhưng không mở được do cửa đã khóa. Đối tượng quay lại xe máy, lấy chiếc búa để trong cốp rồi đập vỡ kính ô tô.

Trong lúc hai bên giằng co, Hoan dùng tay đấm vào miệng anh Đ. rồi rời khỏi hiện trường.

Đối tượng Nguyễn Quý Hoan

Đáng chú ý, sau khi đi được khoảng 200-300m, Hoan phát hiện một cửa hàng bán thịt lợn, lấy một con dao trên bàn rồi tiếp tục điều khiển xe máy tìm anh Đ. Khi gặp nạn nhân, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh Đ. tử vong.

Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao trong ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời đi.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.