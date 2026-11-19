ANTD.VN - Tòa án nhân dân Khu vực 4 Hà Nội ngày 25-11 tới sẽ đưa bị cáo Vũ Quang Chiến (SN 1985, ở Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị hại trong vụ án là 7 người. Trong đó, bị hại C.T.H bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng, bị gãy hai tay, chân… với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 76%.

Theo cáo trạng, khoảng 23h25’ ngày 25-3-2026, Vũ Quang Chiến điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX300, BKS 30K-2014… đi đến gần khu vực ngã 4 Trung Kính - Hạ Yên Quyết. Ngay phía trước đầu xe ô tô của Chiến có ô tô nhãn hiệu Vinfast VF6 PLUS do anh L.T.Tr điều khiển, chở chị L.T.H (ở Hà Nội) ngồi cạnh, đang dừng đỗ chờ đèn đỏ, hạ phanh tay.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn do Vũ Quang Chiến gây ra.

Chiến do mệt, buồn ngủ đã không làm chủ được tốc độ và thiếu chú ý quan sát nên điều khiển ô tô đâm vào đuôi xe anh Tr. Chị H thấy va chạm nên xuống xe, ra hiệu cho anh Tr đánh lái sang phải tránh ô tô phía sau.

Vừa lúc đó, tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh, Chiến điều khiển ô tô nhấn ga đâm vào đuôi ô tô của anh Tr rồi vọt thắng đi sang làn đường ngược chiều. Chiến điều khiển ô tô đâm vào phần hông phía sau bên trái chiếc ô tô Vinfast Limo Green do anh N.M.H điều khiển, rồi tiếp tục đâm vào xe máy Honda Wave do anh C.T.H điều khiển.

Cú đâm khiến anh H bị đẩy ngược về phía sau khoảng 15m. Sau khi đâm vào xe máy của anh H, ô tô của Chiến tiếp tục va chạm vào phần hông đầu bên phải xe ô tô Vinfast Herio Green do anh P.H.D điều khiển khiến xe Lexus RX300 bị lật ngang, văng theo đà, va chạm vào phần đầu bên phải ô tô Vinfast do anh L.Q.Đ điều khiển.

Cú đâm va kế tiếp này khiến ô tô của anh Đ bị lực tác động mạnh, đẩy về sau, tiếp tục va chạm với ô tô nhãn hiệu Corolla Altis do anh P.T.T điều khiển rồi dừng lại. Còn xe ô tô của Chiến bị lật ngửa.

Hậu quả, anh C.T.H và anh N.M.Đ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Theo Kết luận giám định thương tích, anh H bị thương tích 76%, gồm gãy xương mũi, xoang hàm trái, gãy 2 tay, gãy xương đùi, trật khớp gối… Anh N.M.Đ bị thương tích 23%.

Ngoài ra, 6 ô tô và 1 mô tô bị hư hại nặng, bị bung bật chốt ba-đờ-sốc sau trái, gãy càng, cửa bánh sau trái cong bẹp, bẹp lõm nắp ca-pô… Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là gần 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Vũ Quang Chiến đã bồi thường, mua lại ô tô bị hư hại nặng của anh L.Q.Đ; bồi thường và khắc phục, sửa chữa, thay thế phụ tùng xe, sơn xe… cho anh N.M.H 170 triệu đồng… Riêng đối với bị hại C.T.H, Vũ Quang Chiến chưa bồi thường.

Anh H yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 2 tỷ đồng, gồm tiền khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, bồi dưỡng sức khỏe, thu nhập bị mất trong thời gian hồi phục sức khỏe, bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần…