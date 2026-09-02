lời cảm ơn

Ban Tổ chức Lễ tang và Gia đình xin trân trọng cảm ơn: Hội Cựu CAND Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an, Hội Cựu CAND TP Hà Nội, Hội Cựu CAND TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Y học cổ truyền TW, Phòng Công tác Chính trị - CATP Hà Nội, Báo ANTĐ, các phòng ban CATP Hà Nội, Công an các xã - phường, Hội Cựu CAND các xã - phường, Ban lãnh đạo Tổ dân phố 37 - phường Bồ Đề, ban lãnh đạo Thôn Mai Trang - xã Đại Xuyên, Họ tộc Đinh Xuân (Phú Hữu, Bắc Trạch, Quảng Trị), bạn bè, bà con, thân hữu đã đến phúng, viếng, chia buồn cùng tang quyến Cụ Trần Văn Mỹ (sinh năm 1937; quê quán: thôn Mai Trang, xã Đại Xuyên, TP. Hà Nội); đã từ trần hồi 23h55 ngày 31/8/2026 (tức ngày 19 tháng 7 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 89 tuổi.

Cụ Trần Văn Mỹ là bố đẻ đồng chí Thượng tá Trần Thị Hoa Lê, nguyên cán bộ Báo An ninh Thủ đô (đã nghỉ hưu); bố vợ đồng chí Đại tá Đinh Xuân Bình, nguyên Trưởng phòng Công tác Chính trị CATP Hà Nội - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND TP Hà Nội do tuổi cao, sức yếu, đã từ trần hồi hồi 23h55 ngày 31/08/2026, tức ngày 19/7 năm Quý Ngọ 2026.

Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất gia đình xin được lượng thứ.

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình Cụ Trần Văn Mỹ