Kiểm soát an toàn thực phẩm tại các điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ANTD.VN - Bộ Y tế yêu cầu các trường học, điểm thi và đơn vị liên quan siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phòng ngừa nguy cơ ngộ độc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, thí sinh và lực lượng làm nhiệm vụ.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP. HCM về việc bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Theo đó, cơ quan này cho biết, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 910/KH-BYT về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các thí sinh và người nhà thí sinh liên quan kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 sẽ được tổ chức tại tất cả các tỉnh, thành phố, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm TP. HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm;

Nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm của người dân và chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn và các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; ngăn chặn kịp thời các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm cung cấp dịch vụ ăn uống phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.

Bên cạnh đó, phối hợp cùng với các cơ quan chức năng bảo đảm sẵn sàng phương án, lực lượng và trang thiết bị y tế để kịp thời xử lý, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các cơ sở giáo dục trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026 trên địa bàn.