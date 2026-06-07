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Pháp luật

Bắt giữ đối tượng truy nã về tội 'Giết người'

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Linh Nhi

ANTD.VN - Công an xã Hưng Đạo, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội "Giết người" - Vũ Quang Huy (SN 2004, trú tại xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội).

Theo tài liệu hồ sơ, ngày 3-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định truy nã đối với Vũ Quang Huy về tội “Giết người”.

Quyết định truy nã đối tượng Vũ Quang Huy
Quyết định truy nã đối tượng Vũ Quang Huy

Xác định Vũ Quang Huy là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, Công an xã Hưng Đạo đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, nắm tình hình và xây dựng kế hoạch bắt giữ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

Qua công tác xác minh, khoảng 8h ngày 4-6, Công an xã Hưng Đạo phát hiện đối tượng Vũ Quang Huy đang di chuyển tại khu vực chợ Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Hưng Đạo đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở để hoàn thiện hồ sơ ban đầu.

Công an xã Hưng Đạo bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Quang Huy
Công an xã Hưng Đạo bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Quang Huy

Chiều cùng ngày, Công an xã Hưng Đạo đã bàn giao đối tượng Vũ Quang Huy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Truy nã

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