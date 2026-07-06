ANTD.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1154/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026.

Mục đích của Kế hoạch nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người; cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 của Thủ tướng Chính phủ và thi hành hiệu quả Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 (sửa đổi, bổ sung năm 2025), gắn với chủ đề "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" năm 2026 của Liên hợp quốc: "Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo".

Xử lý nghiêm các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, mua bán người

Đồng thời, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người. Chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo qua lời mời tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng; đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo, mua bán người trong nội địa và qua biên giới. Kịp thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung triển khai thực hiện một số nội dung hoạt động chủ yếu sau:

Hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7"

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cơ quan báo chí, truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng, chống mua bán người, kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trên các kênh truyền thông chính thức và các nền tảng mạng xã hội, gắn với đặc thù địa phương và từng nhóm đối tượng; tăng cường tiếp xúc, vận động, tranh thủ người có uy tín trong xã hội, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs, KOCs) tham gia tuyên truyền, định hướng dư luận nhằm nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng cùng hành động phòng, chống mua bán người.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống mua bán người hiệu quả tại địa bàn cơ sở. Cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo qua lời mời tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng, lồng ghép phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng di cư an toàn và hợp pháp, kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Tuyên truyền và thông tin liên hệ khi có dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp: Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người (số 111), tổng đài 113 tiếp nhận thông tin khẩn cấp, tính năng tố giác tội phạm trên ứng dụng VNelD, fanpage của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương về nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong phòng, chống mua bán người. Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về tình hình tội phạm mua bán người tại Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.

Trước ngày 1 tháng 8 năm 2026, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ phát động chung tay phòng, chống mua bán người và các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2026 tại tỉnh Khánh Hòa.

Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện triển khai tin nhắn trên các mạng viễn thông, với nội dung như sau: "Toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người. Hãy báo tin khẩn cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia 111 nếu phát hiện dấu hiệu mua bán người, lừa đảo qua lời mời tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng". Tiêu đề tin nhắn: "CHINH PHU". Thời gian thực hiện: Ngày 30 tháng 7 năm 2026.

Hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố kịp thời giải cứu, tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân. Triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, nhất là đối với các trường hợp bị giam giữ, cưỡng bức làm việc tại các sòng bài trực tuyến, trung tâm lừa đảo trực tuyến tại nước ngoài.

Thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ, chế độ hỗ trợ nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng, quan tâm hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân trên nguyên tắc lấy nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân làm trung tâm.

Đảm bảo 100% nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng được hỗ trợ đầy đủ theo nhu cầu và đúng quy định của pháp luật, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng kịp thời, an toàn. Tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân của nạn nhân, không xúc phạm, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân.

Tập trung giải quyết những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh, phát triển tội phạm mua bán người, chú trọng công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, giải quyết những khó khăn về đời sống của Nhân dân, nhất là đối với nhóm có nguy cơ phạm tội cao, nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội có nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chỉ đạo các cấp Hội phát huy vai trò tham gia hỗ trợ tâm lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, kết nối các nguồn lực và dịch vụ hỗ trợ phù hợp cho phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân bị mua bán trở về, góp phần hỗ trợ nạn nhân phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Tổ chức các chương trình hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế an toàn giúp nạn nhân vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, không bị tái rơi vào bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026.