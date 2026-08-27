Lập thế trận chủ động ngặn chặn tội phạm đường phố vùng giáp ranh Hà Nội - Ninh Bình

Những đoàn xe máy chạy gầm rú trong đêm, người ngồi sau mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn, sẵn sàng va chạm và đe dọa người đi đường
Địa bàn giáp ranh với mạng lưới đường liên xã chằng chịt từ lâu đã trở thành nơi các đối tượng gây rối tìm cách lẩn trốn. Khi bị lực lượng chức năng một bên phát hiện, các nhóm này lập tức tăng ga tháo chạy sang địa bàn tỉnh bạn nhằm trốn tránh sự kiểm tra, xử lý.
Trước diễn biến manh động của tội phạm đường phố, ngày 26-8-2026, tại xã Ứng Hòa, công an 8 xã, phường giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình đã tổ chức ký kết giao ước phối hợp phòng, chống tội phạm gây rối trật tự công cộng
Lực lượng tham gia ký kết gồm đại diện chỉ huy Công an 5 xã thuộc thành phố Hà Nội gồm Ứng Hòa, Vân Đình, Hòa Xá, Phượng Dực, Chuyên Mỹ cùng đại diện Công an 3 phường thuộc tỉnh Ninh Bình gồm Duy Hà, Lê Hồ và Nguyễn Úy
Theo nội dung giao ước, công an 8 xã, phường thống nhất giao Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm làm đầu mối thường xuyên thu thập, trao đổi thông tin về các nhóm càn quấy
Trên thực địa, công an 8 địa phương thống nhất xây dựng kế hoạch tuần tra liên hoàn, lập chốt kiểm soát lưu động tại các nút giao trọng điểm, các cây cầu nối hai địa phương nhằm khép kín địa bàn
Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra chốt chặn, công tác điều tra và xử lý án cũng được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự
Cùng với công tác đấu tranh trấn áp, công an 8 xã, phường cũng duy trì việc chia sẻ những cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục con em ngay từ cơ sở