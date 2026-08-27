Lập thế trận chủ động ngặn chặn tội phạm đường phố vùng giáp ranh Hà Nội - Ninh Bình

ANTD.VN - Để chủ động phòng ngừa tình trạng các nhóm thanh - thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây rối liên tuyến giữa Hà Nội và Ninh Bình, lực lượng công an 8 xã, phường giáp ranh của hai địa phương đã ký giao ước phối hợp lập chốt kiểm soát, tuần tra khép kín địa bàn.

Công an 8 xã phường giáp ranh Hà Nội và Ninh Bình giao ước phối hợp phòng, chống tội phạm gây rối trật tự công cộng.

Những đoàn xe máy chạy gầm rú trong đêm, người ngồi sau mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn, sẵn sàng va chạm và đe dọa người đi đường . Tình trạng các nhóm thanh - thiếu niên mang theo hung khí lạng lách, đánh võng trên các trục đường liên tỉnh giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình diễn biến phức tạp, gây bức xúc cho người dân mỗi khi lưu thông qua khu vực vào ban đêm .

Địa bàn giáp ranh với mạng lưới đường liên xã chằng chịt từ lâu đã trở thành nơi các đối tượng gây rối tìm cách lẩn trốn. Khi bị lực lượng chức năng một bên phát hiện, các nhóm này lập tức tăng ga tháo chạy sang địa bàn tỉnh bạn nhằm trốn tránh sự kiểm tra, xử lý.

Trước diễn biến manh động của tội phạm đường phố, ngày 26-8-2026, tại xã Ứng Hòa, công an 8 xã, phường giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Ninh Bình đã tổ chức ký kết giao ước phối hợp phòng, chống tội phạm gây rối trật tự công cộng .

Lực lượng tham gia ký kết gồm đại diện chỉ huy Công an 5 xã thuộc thành phố Hà Nội gồm Ứng Hòa, Vân Đình, Hòa Xá, Phượng Dực, Chuyên Mỹ cùng đại diện Công an 3 phường thuộc tỉnh Ninh Bình gồm Duy Hà, Lê Hồ và Nguyễn Úy .

Theo nội dung giao ước, công an 8 xã, phường thống nhất giao Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm làm đầu mối thường xuyên thu thập, trao đổi thông tin về các nhóm càn quấy . Toàn bộ hình ảnh nhận diện đối tượng, phương tiện, quy luật hoạt động của các nhóm mang theo tuýp sắt gắn dao kiếm tự chế sẽ được chuyển giao tức thì giữa các đơn vị . Khi xuất hiện tình huống phức tạp đột xuất, lực lượng hai bên liên lạc để đón lõng và xử lý dứt điểm .

Trên thực địa, công an 8 địa phương thống nhất xây dựng kế hoạch tuần tra liên hoàn, lập chốt kiểm soát lưu động tại các nút giao trọng điểm, các cây cầu nối hai địa phương nhằm khép kín địa bàn . Khi phát hiện các nhóm thanh thiếu niên mang hung khí chạy qua ranh giới hành chính, lực lượng hai bên chủ động phân công quân số, phương tiện để đón chặn, không để các đối tượng tiếp tục lạng lách gây nguy hiểm cho người đi đường .

Bên cạnh nhiệm vụ tuần tra chốt chặn, công tác điều tra và xử lý án cũng được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự . Các đơn vị giáp ranh có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa cho lực lượng chủ trì trong việc xác minh nhân thân, bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật và phong tỏa hiện trường . Ngay khi làm rõ hành vi của các đối tượng vi phạm, đơn vị thụ lý sẽ thông báo ngay cho công an xã, phường nơi đối tượng cư trú để quản lý, răn đe, ngăn chặn tình trạng bỏ trốn hoặc tái diễn vi phạm .

Cùng với công tác đấu tranh trấn áp, công an 8 xã, phường cũng duy trì việc chia sẻ những cách làm hiệu quả trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, giáo dục con em ngay từ cơ sở ...