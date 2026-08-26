Tạo đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân

Trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 57-NQ/TW và Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đang tập trung đổi mới toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực y tế cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

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Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ biến pháp luật đặc biệt Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 và định hướng chiến lược phát triển y tế trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đã quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm xây dựng nền y tế hiện đại, thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo chất lượng.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội khi triển khai thành công bệnh án điện tử trong hoạt động khám, chữa bệnh. Đây là tiền đề quan trọng để bệnh viện từng bước xây dựng mô hình bệnh viện không giấy tờ, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian chờ đợi và gia tăng sự hài lòng của người bệnh.

Tập huấn phần mềm khám chữa bệnh các khoa, phòng

Từ tháng 10/2025 đến nay, bệnh viện đã triển khai ký số toàn trình trong các quy trình chuyên môn, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái y tế số. Việc ứng dụng các nền tảng công nghệ đã tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động khám, chữa bệnh, từ tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị đến quản lý hồ sơ sức khỏe.

Bệnh viện cũng phối hợp với Tổng Công ty Gtel, Cục Công nghệ thông tin Bộ Công an, Phòng Viễn thông tin học và cơ yếu Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị công nghệ triển khai hệ thống quản lý hình ảnh y tế PACS, kết nối hai chiều với hệ thống quản lý bệnh viện HIS, phục vụ hiệu quả công tác khám, chữa bệnh và hội chẩn chuyên môn.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe toàn diện

Hiện nay, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội là bệnh viện hạng III với 7 khoa, phòng chức năng, thực hiện nhiệm vụ khám, chữa bệnh đa khoa cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Với đội ngũ cán bộ, y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tận tâm với nghề, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, làm chủ nhiều kỹ thuật trong lĩnh vực y học cổ truyền và y học hiện đại.

Điều trị Y Dược Cổ truyền cho người bệnh

Bên cạnh công tác điều trị, bệnh viện đặc biệt chú trọng phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nhất là đối với trẻ em dưới 6 tuổi và người cao tuổi tại các địa bàn xa trung tâm Thành phố. Hoạt động nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế cũng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản lý.

Thăm khám sức khỏe định kỳ cho CBCS CATP

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sĩ là nhiệm vụ thường xuyên nhằm hiện thực hóa quan điểm chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng bệnh. Thông qua công tác khám sức khỏe định kỳ, bệnh viện có thể phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, tư vấn phòng ngừa, quản lý sức khỏe và điều trị kịp thời cho cán bộ, chiến sĩ.

Đây cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, tiến tới quản lý sức khỏe cán bộ, chiến sĩ theo vòng đời, góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự khỏe mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đầu tư nguồn lực, xây dựng hệ sinh thái y tế thông minh

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Bệnh viện Công an thành phố đang tập trung xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao, đồng thời tăng cường năng lực cho hệ thống y tế tại Trại tạm giam, các cơ sở cai nghiện, đơn vị trực thuộc và các lực lượng làm nhiệm vụ đặc thù.

Hướng dẫn người dân đăng nhập nhóm Zalo Tư vấn dự phòng bệnh của Khoa Khám bệnh và HSCC

Cùng với đầu tư nhân lực, công tác nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại cũng được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao. Tuy nhiên, quá trình xây dựng mô hình y tế thông minh vẫn còn gặp nhiều khó khăn về hạ tầng công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực chuyên sâu.

Theo Thượng tá Đoàn Thúy Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện, dữ liệu y tế có quy mô lớn, yêu cầu liên thông đồng bộ giữa các cơ sở khám, chữa bệnh. Đây là thách thức lớn nhưng cũng là động lực để đội ngũ y tế Công an Thủ đô tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số và hoàn thiện hệ thống quản lý sức khỏe hiện đại.

Hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm

Luật Thủ đô 2026 được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ để hệ thống y tế Hà Nội phát triển theo hướng hiện đại, chuyên sâu, trong đó Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội là một trong những đơn vị tiên phong của lực lượng Công an Thủ đô.

Trong thời gian tới, bệnh viện tiếp tục phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh tuyến tỉnh, xây dựng cơ sở y tế xanh, thân thiện; đồng thời đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 72-NQ/TW và các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số ngành y tế.

Người dân thực hiện thao tác trên điện thoại khi đến Bệnh viện CATP

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới sáng tạo và phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm”, Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền y tế số hiện đại, minh bạch, hiệu quả; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô trong giai đoạn mới.