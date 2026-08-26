Đại học Quốc gia Hà Nội nói gì về 35 thí sinh từ đỗ thành trượt trong đợt xét tuyển bổ sung?

ANTD.VN - Ngày 26/8, hàng loạt phụ huynh, thí sinh đã có mặt tại ĐHQG Hà Nội để nghe phương án giải quyết tình huống không mong muốn từ đỗ thành trượt khi xét tuyển bổ sung vào trường ĐH Quản trị và kinh doanh HSB.

Hơn 30 phụ huynh, thí sinh ngỡ ngàng khi từ đỗ thành trượt vào ĐHQG Hà Nội.

Ngày 26/8, tại buổi làm việc với Ban Đào tạo ĐHQG Hà Nội, chị B.N.A chia sẻ về trường hợp cá biệt của con mình khi nữ sinh này đạt 20,9 vẫn phải đối mặt với việc mất cơ hội trúng tuyển vào trường ĐH Quản trị và Kinh doanh năm 2026 sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục nộp hồ sơ nhập học theo giấy báo trúng tuyển đợt xét tuyển bổ sung của trường này ngày 16/8.

Đây cũng là lo lắng chung của 34 thí sinh khác khi có thể đủ điều kiện trúng tuyển vào ĐH khác nhưng không xác nhận nhập học vì muốn theo học ngành yêu thích tại Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB). Một phụ huynh ở Hải Phòng phản ánh, sau khi nhận thông báo đủ điều kiện xét tuyển bổ sung, gia đình đã chuẩn bị mọi điều kiện cho việc nhập học, đóng tiền, thuê trọ... Nhưng sau đó, nhà trường lại thông báo "không đủ điều kiện" khiến thí sinh này rơi vào tình thế không còn lựa chọn phù hợp.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng trường HSB cho biết, đợt 1, trường đã hoàn thành xét tuyển hơn 500 thí sinh trúng tuyển trên tổng số 770 chỉ tiêu. Ngày 15/8, sau khi theo dõi số lượng thí sinh đăng ký trên hệ thống tuyển sinh, HSB đã báo cáo ĐHQG Hà Nội về việc tuyển bổ sung và công bố thông tin xét tuyển.

Ngưỡng nhận hồ sơ được trường công bố là 19/30 điểm. Thí sinh đồng thời phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh từ 5,0 điểm trở lên hoặc IELTS từ 4.5 trở lên, hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

GS.TS Hoàng Đình Phi cho rằng nhà trường đã thực hiện đúng quy định của Bộ GD-ĐT về ngưỡng xét tuyển bổ sung không thấp hơn điểm chuẩn đợt 1 khi mà nhà trường còn nhiều chỉ tiêu và thí sinh có nhu cầu được đi học, đặc biệt là với những ngành nghề đào tạo có nhu cầu nhân lực cao như Quản trị Dịch vụ Khách hàng và Chăm sóc sức khỏe, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị và An ninh.

Thời điểm đó, nhà trường nhận khoảng 200 hồ sơ đăng ký, trong đó hơn 60 hồ sơ đáp ứng các điều kiện về ngoại ngữ. Đến ngày 25/8, trường nhận được yêu cầu của ĐHQG Hà Nội, các cơ sở giáo dục phải áp dụng ngưỡng 21 điểm đối với xét tuyển bổ sung. Điều này khiến nhóm thí sinh có điểm từ 19 đến dưới 21 với 35 hồ sơ trường HSB đã tiếp nhận, không còn nằm trong diện trúng tuyển.

Với quy định mới này, chị B.N.A và các phụ huynh có mặt tại ĐHQG Hà Nội sáng 26/8 thắc mắc vì sao mức điểm sàn 21 này lại được ĐHQG Hà Nội đưa ra sau khi trường HSB công bố nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung với mức 19 điểm khiến các thí sinh rơi vào tình huống không còn cơ hội thay đổi nguyện vọng xét tuyển đợt 1 khi đã chọn nhập học trường này? Mong muốn của các thí sinh và phụ huynh ở đây đưa ra là được tạo điều kiện học tập theo như thông báo của trường HSB ngày 16/8.

Tiếp nhận thông tin và nguyện vọng của các phụ huynh và thí sinh, sáng 26/8, ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Đào tạo ĐHQG Hà Nội cho biết, ngày 22/8 ĐHQG Hà Nội đã có quyết định về mức điểm sàn xét tuyển bổ sung theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT với ngưỡng 21 điểm.

ĐHQG Hà Nội sẽ xem xét họp nội bộ về quy trình xét tuyển bổ sung của một số trường thành viên. "Thí sinh phải thực hiện đúng quy định mới được đảm bảo quyền lợi. Hôm nay, chúng tôi muốn lắng nghe, ghi nhận nguyện vọng của phụ huynh và thí sinh để báo cáo lãnh đạo ĐHQG Hà Nội xem xét các trường hợp cụ thể" - ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

Trước sự việc này, Hiệu trưởng trường HSB nhận khuyết điểm với ĐHQG Hà Nội và phụ huynh khi đã nóng vội thông báo “thí sinh đủ điều kiện xét tuyển bổ sung”. Việc này là sai thủ tục hành chính. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng hiện nhà trường còn chỉ tiêu bổ sung và các thí sinh vẫn có nhu cầu học tập. Nhà trường vẫn muốn bảo đảm cơ hội học tập và quyền bình đẳng của các thí sinh trong phạm vi chỉ tiêu cho phép.