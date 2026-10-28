Lao động làm việc tại khu công nghệ cao Hoà Lạc sắp được đi xe buýt miễn phí

ANTD.VN - Nếu được thông qua thì tới đây, người làm việc tại các Khu công nghệ cao trên địa bàn TP sẽ được sử dụng phương tiện vận tải khách công cộng miễn phí.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn triển khai chính sách miễn phí vé tháng giao thông công cộng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các khu công nghệ cao trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy trình triển khai. Trong đó, cần làm rõ đối tượng, điều kiện thụ hưởng, hồ sơ, trình tự và thủ tục xác nhận; phương thức cấp, sử dụng vé miễn phí cũng như trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Quy trình hướng dẫn phải bảo đảm thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và phù hợp với các quy định hiện hành, tạo điều kiện để người đủ điều kiện thụ hưởng chính sách khi sử dụng giao thông công cộng.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc, TP Hà Nội

Phòng Vận tải phối hợp với Trung tâm trong quá trình nghiên cứu, xây dựng quy trình; rà soát các quy định liên quan, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo Sở xem xét, chỉ đạo. Với những vấn đề vượt thẩm quyền, Phòng Vận tải có trách nhiệm tham mưu Sở báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trước đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố đã nhận được đề nghị của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố về việc hướng dẫn triển khai chính sách miễn phí vé tháng giao thông công cộng tại khu công nghệ cao.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND, chính sách áp dụng với cả xe buýt, đường sắt đô thị và ô tô chở khách tuyến cố định. Trong khi đó, loại hình ô tô chở khách tuyến cố định không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Vì vậy, Trung tâm kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất phương án triển khai chính sách đối với đầy đủ các loại hình vận tải hành khách công cộng được quy định, bao gồm cả tuyến cố định.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan phối hợp nghiên cứu, hoàn thiện quy trình hướng dẫn, làm cơ sở triển khai chính sách miễn phí vé tháng giao thông công cộng theo đúng quy định.

Theo Nghị quyết số 40/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về một số cơ chế, chính sách quản lý và phát triển khu công nghệ cao trên địa bàn, các đối tượng được phân công, bố trí hoặc có hợp đồng lao động làm việc trực tiếp, thường xuyên tại khu công nghệ cao được miễn phí vé tháng khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng, gồm xe buýt, ô tô chở khách tuyến cố định và đường sắt đô thị.