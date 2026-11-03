Máy tính, máy ảnh… đã qua sử dụng nào bị cấm nhập khẩu từ đầu năm 2027?

ANTD.VN - Từ ngày 01-01-2027, máy tính, máy ảnh, màn hình cùng nhiều thiết bị và linh kiện điện tử đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Điện thoại đã qua sử dụng thuộc mã HS quy định sẽ bị cấm nhập khẩu

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 63/2026/TT-BKHCN, công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số hàng hóa (mã HS), bao gồm nhiều nhóm thiết bị công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.

Theo phụ lục Thông tư, nhóm hàng bị cấm nhập khẩu gồm máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu tự động và các bộ phận chức năng thuộc nhóm mã HS 8470 và 8471.

Điện thoại thông minh, điện thoại di động và các thiết bị truyền, nhận âm thanh, hình ảnh, dữ liệu qua mạng hữu tuyến hoặc không dây cũng thuộc danh mục, theo nhóm mã HS 8517.

Các sản phẩm khác nằm trong diện cấm gồm micro, loa, tai nghe, thiết bị khuếch đại âm thanh; máy ảnh kỹ thuật số, máy quay phim, camera truyền hình; thiết bị thu phát sóng vô tuyến, ra đa, thiết bị dẫn đường và điều khiển từ xa bằng sóng vô tuyến.

Bên cạnh đó, màn hình, máy chiếu, thiết bị thu hình cùng một số thiết bị điện tử khác theo mã HS tương ứng; Bộ phận, phụ kiện, cụm linh kiện và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của các sản phẩm thuộc danh mục cũng nằm trong diện cấm nhập khẩu.

Theo Thông tư, sản phẩm công nghệ số tân trang có mã số hàng hóa (mã HS) thuộc Danh mục cấm nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư này bị cấm nhập khẩu. Sản phẩm công nghệ số tân trang quy định tại điểm này là sản phẩm công nghệ số đã qua sử dụng, được sửa chữa, thay thế linh kiện để phục hồi chức năng, chất lượng và hình thức tương đương sản phẩm mới; phải đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chế độ bảo hành và quy định về nhãn hàng hóa như đối với sản phẩm mới theo quy định của pháp luật

Đối với lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, thông tư có quy định riêng. Dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị, công cụ đã qua sử dụng đáp ứng tiêu chí được phép nhập khẩu theo quy định pháp luật về công nghiệp công nghệ số, phục vụ trực tiếp cho dự án đầu tư sản xuất, đóng gói, kiểm thử sản phẩm vi mạch bán dẫn hoặc hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, không thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Thông tư 63/2026 có hiệu lực từ ngày 01-01-2027. Đối với hàng hóa đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu trước thời điểm này, việc nhập khẩu tiếp tục được thực hiện theo nội dung và thời hạn của văn bản cho phép.