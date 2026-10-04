Công an phường ở Hà Nội livestream giải đáp trực diện từ bẫy lừa đảo đến chuyện vỉa hè

ANTD.VN - Bàn họp thường ngày nhường chỗ cho chân máy quay, đèn hắt sáng cùng màn hình LED. Hơn 60 phút "lên sóng", hàng trăm bình luận liên tục đẩy lên màn hình. Những lúng túng về định danh điện tử, bẫy lừa đảo bằng AI hay điệp khúc nài nỉ "anh ơi cho em bày hàng ra một tí" đã được những người mặc sắc phục giải đáp cặn kẽ. Đây là lần đầu tiên, một đơn vị công an cấp xã, phường tại Hà Nội mở phiên livestream đối thoại trực diện để kéo gần khoảng cách với người dân.

Trường quay đặc biệt và hàng trăm bình luận "nóng"

Sáng 3/10/2026, phòng họp của Công an phường Tùng Thiện (TP Hà Nội) mang một diện mạo hoàn toàn khác. Bục phát biểu được dẹp gọn. Góc máy bật sáng. Dòng chữ "Chuyển đổi số vì Nhân dân phục vụ" chạy vắt ngang màn hình LED cỡ lớn.

Ngay ngắn trước ống kính là ba cán bộ. Trung úy Nguyễn Viết Thành phụ trách mảng Cảnh sát trật tự. Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Trang đại diện Cảnh sát khu vực. Cán bộ Phùng Hữu Công túc trực mảng phòng chống tội phạm. Họ bắt đầu phiên phát sóng trực tiếp trên trang "Diễn đàn phường Tùng Thiện".

Bục bệ được dẹp bỏ, phòng họp của Công an phường Tùng Thiện biến thành một "trường quay" thu nhỏ để cán bộ chiến sĩ đối thoại trực tiếp với nhân dân.

Đồng hồ hệ thống báo con số 145, rồi 146 người xem cùng lúc. Đối với một kênh thông tin cấp cơ sở trong lần đầu tiên thử nghiệm, con số này vượt ngoài dự đợi. Sức nóng thực sự nằm ở dải bình luận liên tục nhảy vọt. Người dân không bấm thả tim rồi lướt qua. Họ nán lại xem, réo tên nhau và đặt câu hỏi trực tiếp.

Hàng loạt bình luận liên tục đẩy lên màn hình, từ những lời động viên đến các câu hỏi thiết thực gửi về tổ công tác.

Tài khoản Đỗ Nga thả biểu tượng vỗ tay, gọi thêm bạn bè vào xem. Tài khoản Phan Tất Thành nhắn nhủ tổ công tác cần làm thêm các video ngắn để người dân dễ hiểu hơn. Một người dân tên Sông Đà kể lại trải nghiệm thực tế hôm lên làm thủ tục đăng ký thường trú và bất ngờ vì cô cảnh sát rất thân thiện, giải quyết dứt điểm công việc.

Khác với những bài phát biểu một chiều, sự tương tác hai chiều trên mạng xã hội giúp lực lượng công an nắm bắt ngay lập tức tâm tư của bà con.

Chỉ với một chiếc điện thoại di động, người dân ở bất kỳ đâu cũng có thể theo dõi toàn bộ nội dung buổi tuyên truyền pháp luật.

Gỡ vướng mã số và lật tẩy cú lừa AI

Cuộc đối thoại đi thẳng vào những vướng mắc hằng ngày.

Mở đầu phiên livestream, Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Trang nhận một loạt câu hỏi rất phổ biến từ những người lớn tuổi. Có ứng dụng VNeID rồi thì vứt bỏ giấy tờ cứng đi được không. Quên mật khẩu thì phải làm sao.

Câu trả lời đưa ra ngay lập tức. Người dân tuyệt đối không tự ý hủy bỏ bản cứng vì mỗi loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong từng giao dịch đặc thù. Quên mật khẩu thì chỉ cần vào ứng dụng, dùng căn cước công dân gắn chip quét mã NFC.

Thiếu tá Nguyễn Thị Kiều Trang trực tiếp giải đáp cặn kẽ các bước lấy lại mật khẩu VNeID và thủ tục thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Câu chuyện bỗng chùng xuống khi hệ thống nhắc đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Trang giải thích cặn kẽ 6 nhóm đối tượng thuộc dòng họ ngoại có thể lấy mẫu ADN để đối sánh. Đối với những thân nhân tuổi cao, sức yếu không rành công nghệ, lực lượng cảnh sát khu vực sẽ đến gõ cửa từng nhà để hỗ trợ thu nhận. Tuyệt đối không để một ai bị bỏ lại phía sau.

Nụ cười thân thiện của nữ cán bộ Công an phường Tùng Thiện (Hà Nội) khi hướng dẫn người dân sử dụng các tiện ích số, xóa nhòa khoảng cách hành chính khô cứng.

Nút thắt về nạn lừa đảo nhanh chóng làm "nóng" không gian mạng. Cán bộ Phùng Hữu Công bóc tách thẳng thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao. Hiện nay, các đối tượng dùng AI ghép giọng nói, giả danh công an, viện kiểm sát để thao túng tâm lý nạn nhân.

"Lực lượng công an có làm việc qua điện thoại, nhưng chỉ dừng ở mức trao đổi thông tin ban đầu. Tới bước giải quyết, chúng tôi hướng dẫn người dân đến làm việc trực tiếp tại trụ sở. Tuyệt đối không có chuyện cán bộ công an yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại để phục vụ điều tra", Cán bộ Công đanh thép khẳng định trên sóng.

Điệp khúc "xin mượn vỉa hè" và chén rượu nhấp môi

Không gian bình luận tiếp tục chuyển hướng từ cõi mạng về lại mặt phố. Trung úy Nguyễn Viết Thành đối diện với thực tế quen thuộc mỗi khi đi tuần tra. Đó là những lời nài nỉ muôn thuở xin bày hàng ra một tí, hoặc lý do chỗ này ngay trước cửa nhà em.

Trung úy Nguyễn Viết Thành thẳng thắn trả lời và chấn chỉnh tình trạng các hộ kinh doanh nài nỉ xin lấn chiếm vỉa hè.

Quan điểm của lực lượng chức năng được Trung úy Thành công khai rõ ràng. Vỉa hè là công trình phục vụ người đi bộ. Lực lượng công an phường đã kẻ vạch sơn trắng định giới. Diện tích nhà đến đâu dùng đến đó. Hàng hóa, xe cộ của khách phải xếp gọn gàng phía trong vạch. Những trường hợp cố tình vi phạm, tự ý làm mái che, biển vẩy chìa ra ngoài không gian công cộng sẽ bị xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng.

Cùng với chuyện vỉa hè, tổ công tác lên tiếng về vi phạm nồng độ cồn.

"Đã cầm vô lăng thì không có chuyện nhấp môi", Cảnh sát trật tự CAP Tùng Thiện cảnh báo mạnh mẽ thói quen vi phạm nồng độ cồn của nhiều tài xế.

Trả lời cho thói quen nài nỉ xin xỏ của nhiều tài xế, Trung úy Thành nhấn mạnh sự nghiêm minh của pháp luật. Lời bào chữa chỉ nhấp môi một hai chén hoàn toàn không có giá trị trước máy đo nồng độ. Đã cầm vô lăng, cơ quan chức năng sẽ không có sự khoan nhượng cho hơi men.

Trung úy Nguyễn Viết Thành với những giải đáp sắc sảo, dứt khoát về vấn đề trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Cán bộ Công an phường Tùng Thiện trực hướng dẫn học sinh tham gia giao thông an toàn, cụ thể hóa thông điệp pháp luật vào đời sống.

Hiện diện nơi người dân đang sống

Theo Trung tá Hà Mạnh Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an phường Tùng Thiện, quyết định dẹp bỏ lối mòn hội họp để mở "trường quay" xuất phát từ một thực tế. Không gian mạng đã trở thành một phần đời sống của nhân dân.

"Tuyên truyền pháp luật phải đến được nơi người dân đang hiện diện. Khi bà con sử dụng mạng xã hội nhiều hơn, lực lượng công an cũng phải chủ động có mặt ở đó bằng những thông tin chính xác, dễ hiểu", vị chỉ huy chia sẻ.

Đưa toàn bộ tổ công tác lên sóng trực tiếp hoàn toàn không dễ dàng. Khó khăn lớn nhất nằm ở bản lĩnh của cán bộ. Họ vừa phải nắm thật chắc kiến thức pháp luật, vừa phải có kỹ năng truyền tải và xử lý tình huống sắc bén ngay trước ống kính. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu về kỹ thuật hình ảnh, âm thanh, đơn vị xác định cứ mạnh dạn bước đi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Khẳng định đây không phải là hoạt động mang tính thời vụ, Ban chỉ huy Công an phường đang tiếp tục chỉ đạo Đoàn Thanh niên xây dựng các chương trình tiếp theo. Hướng tiếp cận sẽ đi sâu vào các vấn đề người dân đang bận tâm như bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng mạng an toàn và pháp luật đối với thanh thiếu niên.

Từ những ngôi nhà trong ngõ nhỏ đến không gian số, lực lượng công an cơ sở luôn nỗ lực có mặt ở nơi người dân cần.

Thiết lập một "trường quay" tại trụ sở không đòi hỏi công nghệ hay kinh phí phức tạp. Rào cản lớn nhất đôi khi nằm ở tâm lý e dè, ngại va chạm, sợ vấp váp khi lên sóng trực tiếp. Sự mạnh dạn cầm micro, bấm nút phát trực tiếp của Công an phường Tùng Thiện chính là hành động đưa phong trào thi đua "Ba nhất" từ khẩu hiệu vào thực tiễn.

Tiêu chí "gần dân nhất" đã được cụ thể hóa, phủ sóng trực diện trên không gian mạng. Mọi khoảng cách hành chính đã bị xóa bỏ qua màn hình tinh thể lỏng. Hàng trăm bình luận tương tác cùng những lời khen ngợi chân thành từ phía người dân sau hơn 60 phút phát sóng chính là minh chứng sinh động, thuyết phục nhất khẳng định hướng đi này là hoàn toàn đúng đắn.