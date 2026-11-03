Huế giảm 50% vé tham quan di tích cho khách đi tàu di sản

ANTD.VN -Du khách đi tàu du lịch Huế - Đà Nẵng hoặc Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế trong 7 ngày.

UBND TP Huế triển khai chính sách ưu đãi nhằm kích cầu du lịch, khuyến khích du khách trải nghiệm đường sắt và kéo dài thời gian lưu trú tại địa phương.

Hai hành trình được áp dụng chính sách gồm tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế - Phong Nha theo cả hai chiều và tàu du lịch di sản Huế - Đà Nẵng. Trong đó, tuyến Huế - Đà Nẵng đưa hành khách qua đèo Hải Vân, vịnh Lăng Cô và những cảnh quan đặc trưng của miền Trung.

Năm điểm di tích áp dụng ưu đãi gồm Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Chính sách dành cho cả khách trong nước và quốc tế có vé tàu hợp lệ.

Thời hạn hưởng ưu đãi là 7 ngày liên tục kể từ ngày sử dụng dịch vụ đường sắt ghi trên vé, bao gồm vé giấy và vé điện tử. Mỗi vé tàu được sử dụng để giảm giá một lượt tham quan tại một trong 5 điểm di tích. Trường hợp du khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, mức hỗ trợ cao nhất sẽ được áp dụng, không cộng dồn các chính sách giảm phí.

Khách đi tàu di sản Huế-Đà Nẵng được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế

Để triển khai, TP Huế yêu cầu các đơn vị đường sắt và doanh nghiệp liên quan phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế kết nối, chia sẻ dữ liệu hành khách, tạo thuận lợi khi kiểm soát vé tại các điểm tham quan.

Tuyến tàu di sản miền Trung đã được ghi nhận trên bản đồ du lịch quốc tế. Ngày 6/10, tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler công bố danh sách 20 chuyến tàu đẹp nhất thế giới năm 2026, trong đó Vietnam Central Heritage Connection (Kết nối di sản miền Trung), tuyến Huế - Đà Nẵng, xếp thứ 10; The Vietage by Anantara đứng thứ 14.

Theo tạp chí, giá trị của những hành trình này không chỉ nằm ở việc kết nối các điểm đến, mà còn ở trải nghiệm thưởng ngoạn cảnh quan, khám phá văn hóa bản địa và tận hưởng thời gian di chuyển như một phần của kỳ nghỉ.

Đưa vào khai thác từ đầu năm 2024, tuyến Kết nối di sản miền Trung mất khoảng ba giờ để đi từ Huế đến Đà Nẵng, qua những cảnh quan nổi bật như hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân. Hành trình kết nối hai đô thị giàu giá trị di sản, đồng thời mang đến cho du khách góc nhìn khác về vẻ đẹp miền Trung từ cửa sổ toa tàu.

Việc tuyến tàu được độc giả quốc tế bình chọn, cùng chính sách giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích ở Huế, tạo thêm lợi thế để phát triển sản phẩm du lịch kết hợp đường sắt và di sản, khuyến khích du khách kéo dài hành trình khám phá Cố đô.