Đêm mai, thông xe toàn bộ cầu Thăng Long

ANTD.VN - Dự kiến, cầu Thăng Long sẽ thông xe toàn bộ từ 22h ngày 29/10 sau nhiều tháng hạn chế giao thông để thi công trạm cân kiểm soát tải trọng.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội vừa đề xuất Sở Xây dựng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía bắc đầu cầu Thăng Long, nhằm sớm khôi phục lưu thông sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng thuộc dự án lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết, cầu Thăng Long dự kiến thông xe toàn bộ từ 22h ngày 29/10.

Theo Ban Duy tu, nhờ triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, hạng mục đường bê tông xi măng dự kiến hoàn thành, đủ điều kiện thông xe sớm hơn 12 ngày so với thời gian phân luồng ban đầu và sớm 7 ngày so với kế hoạch thi công dự kiến kết thúc ngày 5/11.

﻿ Đề xuất thông xe cầu Thăng Long từ 22h đêm mai 29/10

Cụ thể, ở chiều từ trung tâm Hà Nội đi Nội Bài, toàn bộ hạng mục hạ tầng cùng cân và lắp đặt thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên 2 làn đường đã hoàn thành.

Ở chiều ngược lại, từ Nội Bài về trung tâm Hà Nội, công tác đổ bê tông mặt đường trên 3 làn xe cũng đã hoàn tất, hiện đang trong thời gian bảo dưỡng. Dự kiến đến ngày 29/10, bê tông đạt cường độ yêu cầu, đủ điều kiện đưa vào khai thác.

Trên cơ sở tiến độ thực tế, Ban Duy tu đề xuất tháo dỡ rào chắn trong ngày 29/10 và tổ chức thông xe toàn bộ mặt cắt cầu Thăng Long từ 22h cùng ngày. Nếu phương án được chấp thuận, việc thông xe sớm sẽ góp phần giảm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân, đồng thời cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Đối với phần thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe còn lại tại khu vực đường đầu cầu theo chiều từ Nội Bài về Hà Nội, Ban Duy tu đề xuất tiếp tục thi công theo phương án rào chắn cục bộ từng làn trong tổng số 3 làn xe.

Thời gian thi công dự kiến khoảng 2 ngày cho mỗi làn, thực hiện trong khung giờ từ 22h đến 5h sáng hôm sau. Trong thời gian này, phương tiện sẽ lưu thông trên 2 làn còn lại, bảo đảm số làn xe khai thác đồng bộ với mặt cắt 2 làn trên cầu Thăng Long, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông ban ngày.