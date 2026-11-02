Hộ nghèo ở Hà Nội có thể được hỗ trợ đến 20 triệu đồng khi đổi sang xe điện

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND TP dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh.

Theo đó, người dân có thể được hỗ trợ 100% giá trị xe mới, tối đa 20 triệu đồng, đồng thời được đơn giản hóa thủ tục nhờ khai thác dữ liệu dân cư và VNeID.

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết 68, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ trực tiếp 100% giá trị phương tiện mới, nhưng mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng.

Giá trị phương tiện làm căn cứ tính hỗ trợ là giá ghi trên hóa đơn hợp pháp khi mua xe mới, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), không bao gồm chi phí phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và các khoản phát sinh khác.

Hà Nội dự kiến hỗ trợ người nghèo tối đa 20 triệu để chuyển đổi xe máy điện

Như vậy, nếu người dân mua xe máy điện có giá 18 triệu đồng sẽ được hỗ trợ tương ứng 18 triệu đồng. Trường hợp mua xe giá 25 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng, phần chênh lệch 5 triệu đồng do người mua tự chi trả.

Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một lần, tương ứng với một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Chính sách được áp dụng từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Để được hưởng chính sách, người đề nghị hỗ trợ phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND TP Hà Nội phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026 và 2027.

Đồng thời, người đề nghị phải có thông tin "nơi cư trú" hoặc "nơi ở hiện tại" trên phần mềm quản lý VNeID thuộc địa bàn Hà Nội, được UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Một điều kiện quan trọng khác là người đề nghị phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

Việc chuyển đổi phương tiện phải được thực hiện trong thời gian chính sách áp dụng. Người dân cần hoàn thành việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc đưa phương tiện cũ ra khỏi vùng phát thải thấp, hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác theo quy định của thành phố; đồng thời hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới.