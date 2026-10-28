ANTD.VN -Cơ quan quản lý đánh giá, việc triển khai thi công cao tốc Dầu Giây-Tân Phú của doanh nghiệp dự án và các nhà thầu thi công quá chậm, dù mặt bằng đã được bàn giao đến 92%.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, trong bối cảnh sản lượng thực hiện mới đạt khoảng 5,2% giá trị hợp đồng, chưa đáp ứng yêu cầu.

Trong khi đó, theo Cục Đường bộ Việt Nam mặt bằng dự án đã được bàn giao đạt 92%.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dự án được khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hiện trường ngày 9/10/2026 cho thấy khối lượng công việc còn lại rất lớn. Để bảo đảm kế hoạch đề ra, các bên liên quan cần tập trung nguồn lực, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc và tổ chức thi công với cường độ cao hơn.

Tiến độ thi công cao tốc Dầu Giây- Tân Phú quá chậm dù đã có gần đủ mặt bằng

Một trong những vấn đề đáng chú ý của dự án là tiến độ giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả tương đối tích cực, nhưng khối lượng thi công chưa có chuyển biến tương xứng.

Cụ thể, địa phương đã bàn giao 359/390 ha mặt bằng, tương đương 92% tổng diện tích dự án.

Đáng lưu ý, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ ra rằng tại một số vị trí đã đủ điều kiện thi công, như các hạng mục đào đắp nền đường, cầu vượt ngang…, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án vẫn chưa quyết liệt triển khai. Đây là một trong những nguyên nhân khiến sản lượng thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đường bộ miền Bắc và các cơ quan chức năng địa phương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật, đồng thời hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng. Mục tiêu là bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng còn lại trước ngày 30/10/2026.

Doanh nghiệp dự án cũng phải chủ động làm việc với địa phương để xác định nhu cầu vốn phục vụ giải phóng mặt bằng, khẩn trương huy động nguồn vốn thanh toán các chi phí liên quan, tránh để công tác này bị gián đoạn do thiếu kinh phí.

Đối với nguồn vật liệu xây dựng, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp dự án tiếp tục phối hợp với địa phương, đẩy nhanh các thủ tục chấp thuận và cấp phép khai thác mỏ, bảo đảm nguồn cung đáp ứng yêu cầu về trữ lượng, chất lượng và tiến độ thi công.

Về hồ sơ thiết kế, các thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công đối với những đoạn tuyến còn lại phải hoàn thành trước ngày 30/10/2026, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chỉ đạo các nhà thầu và tư vấn giám sát bám sát tiến độ được duyệt, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tốc thi công tại những đoạn tuyến đã có mặt bằng. Đặc biệt, nguồn lực cần được ưu tiên cho các hạng mục nằm trên đường găng, có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung của dự án.

Song song với yêu cầu đẩy nhanh thi công, công tác quản lý và giám sát chất lượng phải được thực hiện nghiêm túc. Tư vấn giám sát có trách nhiệm kiểm soát chất lượng công trình, nguồn gốc vật tư, vật liệu, theo dõi công tác thí nghiệm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật.

Các đơn vị tham gia dự án phải bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tuân thủ hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật trong suốt quá trình thi công.