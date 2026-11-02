"Nâng đời" quốc lộ 1 Hà Nội- Bắc Giang lên cao tốc sẽ đồng bộ với đường song hành

ANTD.VN -Bộ Xây dựng thống nhất, việc nâng cấp quốc lộ 1 Hà Nội-Bắc Giang lên cao tốc theo hình thức BOT sẽ đồng bộ với việc xây dựng đường song hành bằng vốn ngân sách địa phương.

Ban QLDA 2 vừa gửi văn bản báo cáo Bộ Xây dựng kết quả hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng, nâng cấp tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Theo đó, dự án được nghiên cứu đầu tư trên tổng chiều dài gần 39km, đi qua 6 phường, 2 xã thuộc TP Bắc Ninh và xã Phù Đổng, TP Hà Nội.

Điểm đầu tại Km113+985 (nút giao QL31, phường Bắc Giang, TP Bắc Ninh). Điểm cuối tại Km152+450 (tiếp giáp nút giao CT.07, xã Phù Đổng, TP Hà Nội).

Đoạn từ nút giao CT.07 đến đầu cầu Phù Đổng (Km152+450 - Km159+100, bao gồm 1,45km thuộc nút giao CT.07 đã đầu tư quy mô 8 làn xe; khoảng hơn 5km còn lại, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu đầu tư).

Trên phạm vi tuyến chính thuộc dự án, quy mô tuyến chính được đề xuất gồm 8 làn xe cao tốc, bề rộng nền đường 42m, bề rộng mặt đường 37,5m.

Quốc lộ 1 Hà Nội-Bắc Giang sẽ được lên đời cao tốc cùng với đó là xây dựng hệ thống đường song hành

Trên tuyến sẽ mở rộng 4 cầu (Minh Khai, Xương Giang, Như Nguyệt, Nội Duệ) đạt bề rộng cầu 42m.

Phạm vi dự án cũng sẽ đầu tư nối dài và mở rộng khẩu độ 28 hầm chui, đáp ứng nhu cầu hiện hữu và phù hợp với quy hoạch. Giai đoạn thiết kế sau đồng thời nghiên cứu thêm một số vị trí đặc biệt đi qua khu vực tập trung dân cư đô thị và công nghiệp để cải tạo mở rộng hầm chui đảm bảo cho phương tiện tải trọng lớn, container lưu thông.

Ngoài ra, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ, giao thông thông minh và thu phí.

Với phương án trên, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 10.700 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay ngân hàng).

Dự án được nghiên cứu áp dụng loại hợp đồng BOT, không sử dụng vốn Nhà nước; Nhà đầu tư thu xếp 100% vốn (vốn chủ sở hữu 15%, vốn vay thương mại 85%). Thu phí kín bằng hình thức điện tử không dừng, mức phí cơ sở năm 2030 là 2.100 đồng/xe tiêu chuẩn.km, điều chỉnh 3 năm/lần.

Liên quan đến phương án đường song hành, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng, tư vấn đã tính toán đầy đủ phương án đầu tư bổ sung khoảng hơn 20km đường song hành tại các đoạn chưa có đường gom, gồm: đoạn QL31 - cầu Như Nguyệt dài gần 2km.

Đoạn cầu Như Nguyệt - nút giao CT.07 dài gần 19km, quy mô đường đô thị cấp khu vực/chính khu vực, bề rộng nền đường từ 16,5 - 27m; đầu tư đồng bộ vỉa hè, thoát nước, chiếu sáng và hào kỹ thuật, phù hợp Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Sơ bộ tổng mức đầu tư đường song hành khoảng gần 5.200 tỷ đồng, đề xuất tách riêng khỏi tổng mức đầu tư dự án PPP, địa phương đầu tư bằng vốn đầu tư công đồng bộ với GPMB và tiến độ dự án.

Trên cơ sở nghiên cứu, Ban QLDA 2 kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan, trong đó, đề nghị UBND TP Bắc Ninh thống nhất bố trí vốn đầu tư công đầu tư hệ thống đường song hành đồng bộ với tiến độ GPMB và tiến độ hoàn thành dự án, UBND TP Hà Nội thống nhất phương án đầu tư đoạn từ nút giao CT.07 đến đầu cầu Phù Đổng.

Đối với phần đường gom trên phạm vi nằm trên địa phận TP Hà Nội (khoảng 320m/bên), đơn vị quản lý dự án kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo nhà đầu tư đầu tư xây dựng 640m (hai bên), bảo đảm cho các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông.

Tuyến Hà Nội - Bắc Giang dài khoảng hơn 45km đang khai thác theo Hợp đồng BOT số 52/HĐ.BOT-BGTVT/2014 với quy mô 4 làn xe, dải giữa có đất dự trữ mở rộng thêm 2 làn xe.