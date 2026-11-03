Kiến nghị đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV xâm nhập khu vực cấm bay

ANTD.VN -Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay.

Hoạt động của UAV diễn biến phức tạp

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Công an về tổng kết thi hành pháp luật về an ninh hàng không.

Một trong những nội dung đáng chú ý được Bộ Xây dựng đề cập là đánh giá thực trạng hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) trái phép tại khu vực cảng hàng không, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm.

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, hoạt động của UAV tại khu vực các cảng hàng không diễn biến phức tạp. Việc điều khiển UAV trái phép, không tuân thủ quy định về khu vực cấm bay, hạn chế bay có thể khiến phương tiện xâm nhập khu vực hoạt động của tàu bay, đe dọa an toàn trong quá trình cất, hạ cánh, gây gián đoạn khai thác và tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đáng chú ý, các phương tiện và hình thức vi phạm ngày càng đa dạng. Bên cạnh tàu bay không người lái, tình trạng thả diều, diều sáo gắn đèn cũng gây khó khăn cho công tác phát hiện, xác định vị trí và xử lý. Đây là những hoạt động có liên quan đến tập quán sinh hoạt của người dân tại các khu vực lân cận sân bay, đòi hỏi giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Thời gian gián đoạn khai thác do các vụ việc này gây ra có thể kéo dài, cá biệt lên tới 4 giờ. Tại các sân bay quốc tế Cát Bi, Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, nhiều chuyến bay đã bị ảnh hưởng với các hình thức như bay chờ, bay lại, chuyển hướng đến sân bay dự bị hoặc tạm dừng khởi hành, chờ dưới mặt đất.

Đề nghị đầu tư trang thiết bị giúp phát hiện, xử lý kịp thời thiết bị UAV xâm nhập vùng cấm bay

Những tình huống trên không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, gây lo lắng cho hành khách mà còn làm phát sinh thiệt hại đối với các doanh nghiệp hàng không.

Nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của hoạt động UAV trái phép đối với an toàn hàng không, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định số 824 ngày 24/4/2026, hướng dẫn phối hợp tiếp nhận, xác minh thông tin và xử lý hoạt động của phương tiện bay tại khu vực cấm bay, hạn chế bay của cảng hàng không, sân bay.

Hướng dẫn này thống nhất đầu mối tiếp nhận thông tin, cơ chế phối hợp và quy trình xử lý; đồng thời xác định điều kiện tạm ngừng khai thác, đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay và điều kiện trở lại hoạt động bình thường.

Phương tiện phát hiện, xử lý thiết bị UAV chưa đáp ứng

Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động UAV trái phép, ngày 29/8/2026, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã ban hành Quy chế về phối hợp phát hiện, xử lý, chế áp tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác tại khu vực cảng hàng không.

Quy chế hướng đến nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp và tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị ở cấp Trung ương cũng như tại từng cảng hàng không trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Công tác phối hợp có sự tham gia của nhiều lực lượng nên thời gian xử lý một số vụ việc còn kéo dài. Tình trạng thả diều, diều sáo, đèn trời vẫn diễn ra, đòi hỏi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền. Trong khi đó, phương tiện, thiết bị phục vụ phát hiện và xử lý UAV chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống và xử lý UAV trái phép trong thời gian tới, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định hiện hành, đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy trình phối hợp xử lý UAV.

Các cơ quan chức năng cần xây dựng quy chế, quy trình xử lý cụ thể tại từng cảng hàng không, phù hợp với đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên và năng lực của lực lượng tại chỗ.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý UAV và các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Một giải pháp quan trọng khác là kiến nghị các cơ quan chức năng đầu tư trang thiết bị phát hiện, áp chế UAV và các phương tiện bay khác xâm nhập khu vực cấm bay. Đồng thời, giao lực lượng Công an địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.