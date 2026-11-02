Thiết bị báo cháy không dây T8-BC1: Thêm giải pháp cảnh báo sớm cho kho, xưởng

ANTD.VN - Vừa qua, CATP Hà Nội đã nghiên cứu, phát triển và đưa vào giới thiệu giải pháp báo cháy không dây T8-BC1 do Công ty TNHH MTV Tháng 8 thuộc CATP Hà Nội phối hợp với trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy nghiên cứu, chế tạo.

Sản phẩm được công bố, giới thiệu ngày 29-5-2026; đến ngày 2-9-2026, CATP Hà Nội tiếp tục ra mắt dây chuyền sản xuất thiết bị báo cháy không dây, hướng tới mở rộng khả năng cung ứng cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất và các công trình.

Điểm đáng chú ý của giải pháp là khả năng truyền tín hiệu không dây từ đầu báo đến thiết bị trung tâm thông qua công nghệ LoRa; sau đó, Gateway sử dụng kết nối 4G/LTE để truyền dữ liệu lên hệ thống, hỗ trợ cảnh báo qua điện thoại và các tính năng giám sát.

Nhờ đó, khi phát hiện dấu hiệu cháy, thông tin có thể được chuyển đến người quản lý để kịp thời kiểm tra, cảnh báo người lao động và triển khai phương án ứng phó. Giải pháp này mở ra thêm lựa chọn cho các cơ sở cần tăng cường khả năng phát hiện cháy sớm, nhất là những nơi có mặt bằng rộng hoặc khó triển khai đường dây tín hiệu theo phương thức truyền thống.

Đối với kho, xưởng, việc ứng dụng thiết bị báo cháy không dây cần được tính toán trên cơ sở diện tích, kết cấu công trình, đặc điểm hàng hóa và môi trường sản xuất để bảo đảm tín hiệu được truyền nhận ổn định, các khu vực có nguy cơ đều được giám sát.

Thiết bị không thay thế yêu cầu trang bị hệ thống PCCC bắt buộc đối với từng loại công trình, mà cần được lựa chọn, tích hợp phù hợp với giải pháp an toàn tổng thể. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng việc kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, tổ chức thoát nạn và duy trì khả năng xử lý sự cố tại chỗ.