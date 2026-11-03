Công ty Xuân Nam Việt được làm bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại gần bến xe Giáp Bát

ANTD.VN -Tổng khu đất sử dụng hơn 6 ha, quy hoạch làm bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát vừa được TP Hà Nội cho phép Công ty CP Xuân Nam Việt được chuyển đổi mục đích sử dụng.

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định cho phép Công ty CP Xuân Nam Việt được chuyển mục đích sử dụng gần 5,4 ha đất nông nghiệp tại phường Định Công sang đất thương mại, dịch vụ. Doanh nghiệp cũng được cho thuê gần 0,7 ha đất do UBND phường này đang quản lý.

Tổng khu đất sử dụng hơn 6 ha, quy hoạch làm bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát. Vị trí này nằm gần nhà ga và bến xe Giáp Bát trên đường Giải Phóng. Công ty CP Xuân Nam Việt sẽ nộp tiền thuê đất hàng năm cho Nhà nước.

Công ty CP Xuân Nam Việt vừa được chuyển đổi hơn 6ha vốn là dự án Aeon mall Hoàng Mai trước đây để làm bãi đỗ xe kết hợp trung tâm thương mại

Theo quy hoạch, khu đất nghiên cứu dự án có tổng diện tích hơn 8 ha, trong đó gần 2 ha làm đường giao thông và 6 ha đất lập dự án.

Trước đây, Aeon Mall Việt Nam từng đề xuất cùng doanh nghiệp Việt thực hiện dự án trung tâm thương mại từ năm 2019. Tập đoàn Nhật Bản dự kiến đầu tư khoảng 280 triệu USD để biến dự án này thành trung tâm thương mại thứ ba của tại Thủ đô sau Long Biên và Hà Đông.

Tuy nhiên vào đầu năm 2024, thông tin về dự án Hoàng Mai không còn nằm trong kế hoạch phát triển các trung tâm thương mại ở Việt Nam của Aeon Mall.

UBND TP giao công ty Xuân Nam Việt phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng. Nếu chậm triển khai, doanh nghiệp được gia hạn không quá 24 tháng, đồng thời nộp bổ sung tiền thuê tương ứng thời gian được gia hạn.

Công ty CP Xuân Nam Việt được thành lập vào tháng 7/2008 tại phường Ngọc Khánh, Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình. Đại diện pháp luật công ty là ông Trần Anh Vũ. Ông Vũ đồng thời là Phó Tổng giám đốc thường trực Thadico, đơn vị phụ trách mảng đầu tư và xây dựng của tập đoàn Thaco.