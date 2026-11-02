Hà Nội đồng loạt thay thế dải phân cách thép mạ kẽm trên 14 tuyến phố

ANTD.VN -Trên 14 tuyến phố, Hà Nội sẽ đồng loạt thay thế dải phân cách giữa bằng loại hàng rào mới, được thiết kế theo mẫu điển hình đã được Sở Xây dựng thống nhất áp dụng trên địa bàn thành phố.

Theo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội hệ thống hàng rào trên dải phân cách giữa các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Cát Linh và Cầu Giấy đã được lắp đặt từ khoảng 20 năm trước. Sau thời gian dài sử dụng, phần lớn hàng rào bằng sắt sơn màu đen đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều vị trí xuất hiện tình trạng han gỉ, mục nát từ bên trong, các mô-đun bị mất chân, khiến hàng rào hạ thấp độ cao, ảnh hưởng đến khả năng bảo đảm an toàn và gây mất mỹ quan đô thị.

Trong nhiều năm, hệ thống này đã được duy tu, sửa chữa nhiều lần, dẫn đến tình trạng không đồng bộ về chủng loại, hình thức và chất lượng.

Hà Nội đồng loạt thay thế dải phân cách giữa trên 14 tuyến phố bằng mẫu mới

Mặc dù đã được khắc phục qua nhiều đợt, chất lượng thép tiếp tục xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu an toàn. Việc sửa chữa riêng lẻ cũng khó bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả lâu dài, đặt ra yêu cầu phải thay thế hệ thống hàng rào cũ bằng giải pháp phù hợp hơn.

Trước thực trạng trên, Ban Duy tu đã đề xuất và được Sở Xây dựng Hà Nội thống nhất giao triển khai dự án thay thế, lắp đặt dải phân cách giữa và hàng rào trên các tuyến Cát Linh, Giảng Võ, Cầu Giấy, Trần Quốc Hoàn, Trần Đăng Ninh, Cương Kiên, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn, Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, Thái Hà và Huỳnh Thúc Kháng.

Hàng rào mới được thiết kế theo mẫu điển hình đã được Sở Xây dựng thống nhất áp dụng trên địa bàn thành phố.

Vật liệu sử dụng là thép mạ kẽm nhúng nóng, giúp tăng khả năng chống ăn mòn, nâng cao độ bền và hạn chế hư hỏng do tác động của môi trường. Qua đó, công trình hướng tới giảm chi phí duy tu, sửa chữa hằng năm, đồng thời cải thiện diện mạo các tuyến phố.

Giải pháp thiết kế cũng nhằm bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống hàng rào mới đã được triển khai trên một số tuyến đường của Hà Nội thời gian qua, như Võ Chí Công và Phạm Văn Đồng. Việc thống nhất mẫu thiết kế được kỳ vọng tạo diện mạo đồng đều, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông và cảnh quan đô thị.

Ban Duy tu đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm và quá trình thi công lắp đặt, bảo đảm thực hiện đúng các quy định hiện hành. Công tác giám sát được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng, tính đồng bộ và mỹ quan của hệ thống hàng rào sau khi hoàn thành.

Việc thay thế hàng rào xuống cấp không chỉ khắc phục những bất cập tồn tại trong thời gian dài mà còn góp phần nâng cao mức độ an toàn, cải thiện cảnh quan và hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội đồng bộ, bền vững