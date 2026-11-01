Xây dựng cầu Cần Thơ 2 đi chung đường bộ và đường sắt, khởi công trong năm 2027

ANTD.VN -Theo quyết định phê duyệt của Bộ Xây dựng, dự án cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng đi chung cả đường bộ và đường sắt, khởi công xây dựng trong năm 2027.

Thông tin từ Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, Bộ Xây dựng có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo quyết định, toàn bộ dự án có tổng chiều dài khoảng 17,6 km. Điểm đầu kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và (tỉnh Vĩnh Long); điểm cuối kết nối với cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2 (thuộc địa bàn TP.Cần Thơ).

Tuyến đi qua xã Đông Bình (vượt QL1, QL54, kênh Chà Và, sông Phù Ly), sau đó đi trùng hướng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ vượt sông Hậu. Sang bờ Cần Thơ, tuyến đi trên cao theo quy hoạch trục đường 1A, vượt KCN Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ trước khi tách khỏi tuyến đường sắt để đấu nối vào nút giao IC2.

Xây dựng cầu Cần Thơ 2 với tổng mức đầu tư khoảng 27.000 tỷ đồng

Về quy mô, công trình cầu chính Cần Thơ 2 dài khoảng 870 m, kết cấu cầu dây văng với dầm chủ dạng giàn thép tích hợp đi chung cả đường bộ và đường sắt.

Tầng trên (đường bộ cao tốc) có quy mô 6 làn xe cơ giới (rộng 3,75 m/làn), vận tốc thiết kế 100 km/h, không bố trí làn dừng khẩn cấp trên cầu chính. Riêng phần tuyến và cầu dẫn trên tuyến bố trí 6 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp (mỗi làn 3 m).

Tầng dưới (đường sắt) bố trí tuyến đường đôi, khổ tiêu chuẩn 1.435 mm, vận tốc thiết kế 160 km/giờ đối với tàu khách và 120 km/giờ đối với tàu hàng.

Dự án thuộc nhóm A, có sơ bộ tổng mức đầu tư 27.050,18 tỷ đồng. Toàn bộ dự án được tách thành 3 dự án thành phần để đảm bảo tiến độ thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng giao Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời chủ trì tổ chức thi tuyển kiến trúc rộng rãi cho công trình. Dự án dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng sau 5 năm thi công.

Khi hoàn thành, cầu Cần Thơ 2 sẽ từng bước hoàn chỉnh trục cao tốc Bắc - Nam phía đông và tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, gỡ nút thắt lưu thông huyết mạch, tạo động lực liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm phía nam.