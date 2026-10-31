Trạm BOT Hà Nội- Bắc Giang: Doanh thu khớp nhưng chênh lệch hơn 72.000 lượt xe

ANTD.VN -Kết quả kiểm tra doanh thu của cơ quan quản lý tại dự án BOT Hà Nội- Bắc Giang cho thấy, trong quý III-2026, doanh thu được đối chiếu trùng khớp nhưng số liệu lưu lượng phương tiện lại có chênh lệch hơn 72.000 lượt xe.

Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa công bố kết quả kiểm tra doanh thu, lưu lượng phương tiện và công tác sao lưu dữ liệu tại Trạm thu phí BOT Hà Nội - Bắc Giang trong quý III/2026.

Đáng chú ý, dù doanh thu được đối chiếu trùng khớp, số liệu lưu lượng phương tiện giữa hai hệ thống FE (hệ thống ở phía làn thu phí, trực tiếp tiếp nhận và ghi nhận thông tin phương tiện, giao dịch qua trạm) và BE (hệ thống phía sau, tiếp nhận dữ liệu từ FE để xử lý, kiểm tra, đối soát và quản lý các giao dịch thu phí) vẫn ghi nhận chênh lệch hơn 72.000 lượt.

Theo kết quả kiểm tra, thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026, doanh thu thu phí tại trạm lần lượt đạt hơn 61 tỷ đồng trong tháng 7, hơn 58 tỷ đồng trong tháng 8 và hơn 60 tỷ đồng trong tháng 9. Tổng doanh thu quý III đạt hơn 180 tỷ đồng.

Doanh thu khớp nhưng lượng xe lại chênh lệch lớn tại trạm BOT Hà Nội-Bắc Giang

Khu Quản lý đường bộ I cho biết, doanh thu do Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang báo cáo được đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống phần mềm thu phí sau đối soát và cho kết quả trùng khớp.

Qua kiểm tra xác suất doanh thu các ngày 3 và 23 hằng tháng, số liệu giữa biên bản đối soát và hệ thống phần mềm cũng không có chênh lệch. Doanh thu kê khai thuế phù hợp với doanh thu từng tháng của trạm.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lưu lượng phương tiện cho thấy có sự khác biệt giữa số liệu trên hệ thống FE và BE.

Cụ thể, tháng 7/2026, hệ thống FE ghi nhận hơn 1,214 triệu lượt phương tiện, trong khi hệ thống BE ghi nhận hơn 1,19 triệu lượt, chênh lệch hơn 24.000 lượt. Tháng 8, hai hệ thống lần lượt ghi nhận gần 1,205 triệu lượt và hơn 1,18 triệu lượt; tháng 9 là hơn 1,172 triệu lượt và hơn 1,148 triệu lượt. Mỗi tháng, mức chênh lệch đều hơn 24.000 lượt. Tính chung quý III/2026, tổng chênh lệch theo bảng số liệu của báo cáo là hơn 72.000 lượt phương tiện.

Giải trình về vấn đề này, Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang cho biết, chênh lệch liên quan đến các giao dịch phải tạo ngoại tuyến; phương tiện mua vé tại làn hỗn hợp (MTC); giao dịch điều chỉnh, giao dịch trùng lặp bị hủy; lỗi thẻ đối với vé tháng, vé quý thu phí tự động (ETC) và một số trường hợp phương tiện ưu tiên chưa dán thẻ ETC hoặc khai báo lỗi trên hệ thống.

Về công tác sao lưu dữ liệu thu phí, Khu Quản lý đường bộ I đánh giá dữ liệu giao dịch, video và hình ảnh được kiểm tra đáp ứng yêu cầu theo Thông tư số 34/2024 của Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng). Trạm hiện vận hành 10 làn thu phí, gồm 7 làn ETC thuần và 3 làn xử lý sự cố.

Dù vậy, đoàn kiểm tra ghi nhận biển báo điện tử VMS tại cổng trạm bị hư hỏng, lỗi đèn LED hiển thị. Khu Quản lý đường bộ I đề nghị đơn vị khắc phục để bảo đảm công khai thông tin dự án theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp được yêu cầu rà soát các phương tiện thuộc diện miễn tiền dịch vụ sử dụng đường bộ, bảo đảm đúng đối tượng; những phương tiện không đủ điều kiện miễn phí phải thực hiện thu theo quy định.

Đối với chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho phương tiện vùng lân cận, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương lập danh sách chủ phương tiện đủ điều kiện, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định và các văn bản chỉ đạo liên quan.