Chủ động cảnh báo, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn hàng không

ANTD.VN - Nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Thư Lâm, Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV, Flycam). Trước tình hình đó, Công an xã Thư Lâm đã chủ động phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, cảnh báo, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn hàng không ngay từ cơ sở.

Cắm biển khu vực cảnh báo, hạn chế thiết bị bay không người lái được cài đặt tại các vị trí trên địa bàn Thư Lâm

Lắp đặt biển cảnh báo khu vực cấm bay thiết bị không người lái

Qua khảo sát, lực lượng chức năng đã tiến hành lắp đặt 20 biển cảnh báo khu vực cấm bay, hạn chế bay tại các địa điểm trên địa bàn xã. Các biển báo được bố trí ở những vị trí dễ quan sát, giúp người dân và các tổ chức, cá nhân nhận biết rõ phạm vi khu vực có quy định hạn chế hoạt động bay.

Xã Thư Lâm là một trong 14 xã thuộc thành phố Hà Nội nằm trong khu vực cấm bay, hạn chế bay của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Do đó, mọi hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái, Flycam hoặc phương tiện bay siêu nhẹ tại khu vực này đều cần được kiểm soát chặt chẽ theo quy định.

Thực tế, việc tự ý điều khiển UAV, Flycam khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất, hạ cánh của máy bay dân dụng. Không chỉ đe dọa an toàn hàng không, những hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và quyền riêng tư của người dân.

Công an xã Thư Lâm phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức bảo đảm an ninh, an toàn hàng không cho học sinh, sinh viên trên địa bàn

Đáng chú ý, các biển cảnh báo được lắp đặt còn tích hợp thông tin hướng dẫn và mã QR, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận, tra cứu các quy định pháp luật liên quan. Qua đó, mỗi người có thể chủ động tìm hiểu những điều kiện cần thiết trước khi sử dụng thiết bị bay, tránh vi phạm do thiếu thông tin hoặc nhận thức chưa đầy đủ.

Song song với việc lắp đặt biển cảnh báo, Công an xã Thư Lâm và Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đẩy mạnh tuyên truyền tại 34 thôn trên địa bàn. Nội dung tập trung vào các quy định về quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; những khu vực cấm bay, hạn chế bay; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu sử dụng UAV, Flycam.

Đặc biệt, lực lượng Công an chú trọng tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ quay phim, chụp ảnh, những cá nhân thường xuyên sử dụng thiết bị ghi hình trên không. Qua đó, yêu cầu người dân nâng cao ý thức chấp hành, thực hiện đầy đủ thủ tục xin phép cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức hoạt động bay theo quy định.

Đưa cảnh báo an toàn hàng không đến từng khu dân cư, trường học

Cùng với tuyên truyền tại khu dân cư, Công an xã Thư Lâm còn chủ động phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường gồm: Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc, Trường THPT Đông Anh, Trường THPT An Dương Vương và Trường THPT Liên Hà tổ chức 4 buổi tuyên truyền về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không đối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Hoạt động thu hút gần 7.800 cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia.

Công an xã Thư Lâm phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến ​​thức pháp luật về đảm bảo an ninh, an toàn hàng không tại các trường học

Điểm đáng chú ý trong các buổi tuyên truyền là cách truyền đạt trực quan, gắn với những tình huống gần gũi trong đời sống thay vì chỉ phổ biến các quy định pháp luật một chiều. Các báo cáo viên tập trung phân tích những hành vi tưởng chừng đơn giản, phục vụ sở thích cá nhân nhưng có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không nếu thực hiện không đúng địa điểm, thời gian và quy định.

Trong đó, việc sử dụng Flycam, UAV trái phép; chiếu tia laser lên bầu trời; thả bóng bay, đèn trời, đèn lồng tại khu vực có hoạt động bay đều được phân tích cụ thể về nguy cơ và hậu quả có thể xảy ra.

Thông qua những tình huống thực tế, học sinh, sinh viên được hướng dẫn nhận diện các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng không, hiểu rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc bảo vệ an ninh, an toàn vùng trời. Một thiết bị bay nhỏ phục vụ sở thích cá nhân hay hành động chiếu tia laser tưởng như vô hại cũng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của phi công và quá trình khai thác cảng hàng không.

Việc đưa nội dung bảo đảm an toàn hàng không vào trường học còn góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ. Từ những kiến thức được trang bị, mỗi học sinh, sinh viên có thể trở thành một tuyên truyền viên, góp phần lan tỏa thông điệp đến gia đình và cộng đồng dân cư.

Thay vì chỉ tập trung kiểm tra, xử lý khi phát hiện vi phạm, lực lượng Công an đã chú trọng triển khai các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa. Việc xác định những vị trí cần cảnh báo, trực tiếp đưa thông tin đến từng thôn và các nhóm đối tượng có nguy cơ phát sinh vi phạm giúp người dân nhận diện rõ những giới hạn pháp lý trong hoạt động sử dụng thiết bị bay.

Đây cũng là cơ sở để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an xã với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong quản lý địa bàn, trao đổi thông tin và kịp thời phát hiện những dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Từ những biển cảnh báo trực quan đến các buổi tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, mục tiêu xuyên suốt là nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân, không để những hành vi thiếu hiểu biết hoặc chủ quan ảnh hưởng đến an toàn hoạt động bay. Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh, an toàn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.