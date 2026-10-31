Hơn 3.400 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh lên 4 làn xe

ANTD.VN -Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh sẽ được mở rộng từ 2 làn xe lên 4 làn xe với hơn 3.400 tỷ đồng vốn Ngân sách.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng một số đoạn trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với mục tiêu góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên tuyến quốc lộ 1, giảm chi phí vận tải, thời gian lưu thông và nâng cao năng lực thông hành và hiệu quả khai thác quốc lộ 1, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng chiều dài khoảng 45,16km, bao gồm 2 đoạn, cụ thể: Đoạn Thạch Hà - Cẩm Bình (tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ) có điểm đầu tại Km0, xã Thạch Hà; điểm cuối tại khoảng Km16+326, xã Cẩm Bình, chiều dài khoảng 16,33 km; đoạn Kỳ Văn - Vũng Áng (tuyến tránh thị xã Kỳ Anh cũ) có điểm đầu tại khoảng Km560+830, xã Kỳ Văn; điểm cuối tại Km589+660, phường Vũng Áng, chiều dài khoảng 28,83 km.

Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh sẽ được nâng cấp lên 4 làn xe

Dự án sẽ tiến hành đầu tư mở rộng nền, mặt đường, các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 04 làn xe. Tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến hiện tại đang khai thác, với vận tốc thiết kế 80 km/h .

Công trình thuộc dự án nhóm B được đầu tư theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 3.428,25 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 3.154 tỷ đồng; phần vốn còn lại nếu có nhu cầu sẽ được cân đối, bố trí theo tiến độ dự án.

Theo quyết định phê duyệt của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam được giao làm chủ đầu tư bước lập dự án đầu tư, thời gian thực hiện đầu tư dự án trong vòng 4 năm, dự kiến khởi công năm 2027, cơ bản hoàn thành năm 2029 và đưa vào khai thác sử dụng năm 2030.