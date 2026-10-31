ANTD.VN - Sáng 31-10, tại hội nghị Tổng kết đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, phường Phúc Lợi, Hà Nội, Ban tổ chức đã ghi nhận nhiều kết quả thiết thực trong ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Thạch, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 phường Phúc Lợi trao khen thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuyển đổi số

Thực hiện Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 23-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2026, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi, Hà Nội đã tổ chức Ngày hội chuyển đổi số, tổng kết đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số và ra mắt Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH.

Đây là dịp để địa phương đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ, biểu dương những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực, đồng thời tiếp tục thúc đẩy phong trào chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn tại cơ sở.

Xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa lâu dài, thời gian qua, phường Phúc Lợi đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trên nhiều lĩnh vực. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đổi mới phương thức quản lý, điều hành và mở rộng các tiện ích số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Qua một năm triển khai, công tác chuyển đổi số trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình, sáng kiến được xây dựng và áp dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng công việc, cải thiện hiệu quả giải quyết nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị và trường học.

Phường Phúc Lợi triển khai công tác chuyển đổi số đi vào thực chất



Thực hiện Kế hoạch số 03 của Ban Chỉ đạo 57 phường về xây dựng mô hình, sáng kiến, giải pháp chuyển đổi số nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, các cơ quan, đơn vị, tập thể và cá nhân đã triển khai hơn 40 mô hình. Qua thẩm định, ngày 30-10-2026, Chủ tịch UBND phường ban hành Quyết định số 3219 công nhận 33 mô hình chuyển đổi số áp dụng hiệu quả. Trong đó có 13 mô hình thuộc các phòng, ban, đơn vị và 20 mô hình của các trường học.

Đáng chú ý, ngày 16-7-2026, UBND phường ban hành Kế hoạch số 262 về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Đây không đơn thuần là đợt tập trung xử lý những nhiệm vụ chậm tiến độ mà còn hướng tới thay đổi phương thức triển khai, chuyển từ giai đoạn xây dựng sang vận hành, khai thác hiệu quả các nền tảng và tiện ích số.

Trong quá trình thực hiện, phường tập trung tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Các nội dung chuyển đổi số được gắn với công việc cụ thể, tránh hình thức, bảo đảm người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng những tiện ích thiết thực. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, Phúc Lợi được đánh giá là một trong những địa phương thực hiện tốt đợt cao điểm của thành phố.

Cùng với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, phường cũng chú trọng lan tỏa nhận thức về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong cộng đồng. Hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội, UBND phường đã phát động cuộc thi trực tuyến về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Cuộc thi thu hút 1.481 bài dự thi của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn. Ban tổ chức đã lựa chọn 11 bài thi có kiến thức và ý tưởng sáng tạo tiêu biểu để trao giải. Kết quả này cho thấy chuyển đổi số đang từng bước trở thành nội dung được quan tâm, hưởng ứng rộng rãi, không chỉ trong hoạt động của cơ quan nhà nước mà còn trong đời sống cộng đồng.

Nhân dịp này BTC đã trao khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chuyển đổi số cũng như triển khai nhiều mô hình, sáng kiến thúc đẩy công tác chuyển đổi số.