Công an Hà Nội được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

ANTD.VN - Chiều 14/10, với Hệ thống Chatbot AI Kỹ thuật hình sự và Phần mềm hỗ trợ đặt yêu cầu giám định tư pháp, Công an TP Hà Nội được vinh danh ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026. Cả hai sản phẩm đều đi thẳng vào phần việc khó nhất của nghề điều tra, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm lệch hướng cả vụ án.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, đại diện CATP Hà Nội nhận chứng nhận và biểu trưng vinh danh ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 (Vietnam Digital Awards 2026) diễn ra tại Trung tâm Phát thanh và Truyền hình Quân đội, số 165 Xã Đàn, Hà Nội, với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”. Từ 467 hồ sơ gửi về ở năm hạng mục, qua hai vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng đã chọn ra 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân đạt giải. Tiêu chí năm nay khắt khe hơn hẳn. Sản phẩm nào muốn nhận cúp đều phải chứng minh được số người dùng thực tế, lượng thời gian và chi phí tiết kiệm được sau khi vận hành.

Đặc biệt, ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc, CATP Hà Nội được vinh danh với Trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường và Phần mềm trưng cầu giám định số. Người đại diện nhận giải là thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đại diện CATP lên nhận chứng nhận và biểu trưng.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP trò chuyện, động viên các tác giả và đơn vị của CATP với các sản phẩm chuyển đổi số được vinh danh

Trợ lý nghiệp vụ trong túi áo cán bộ kỹ thuật hình sự

Khám nghiệm hiện trường là công việc đòi hỏi chính xác tuyệt đối. Quy trình, văn bản pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, biểu mẫu, hướng dẫn chuyên môn nằm rải rác ở nhiều nguồn. Muốn tra một căn cứ, cán bộ thường phải lục tìm thủ công, mất thời gian đúng vào lúc thời gian quý nhất.

Hệ thống Chatbot AI Kỹ thuật hình sự của Công an TP Hà Nội được xây dựng để tháo nút thắt ấy. Đây là một “trợ lý nghiệp vụ kỹ thuật hình sự số”, kết hợp mô hình ngôn ngữ lớn với kiến trúc mới, cơ sở dữ liệu vector và thư viện tri thức số nội bộ. Nói gọn, các công nghệ giúp mô hình tìm câu trả lời trong kho tài liệu của chính đơn vị thay vì trả lời chung chung, tinh chỉnh mô hình cho sát với chuyên môn mà không tốn quá nhiều tài nguyên tính toán.

Cán bộ chỉ cần hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ngay tại hiện trường, qua máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại được cấp quyền, họ có thể nhận hướng dẫn theo từng tình huống cụ thể, từ quy trình khám nghiệm, cách phát hiện và thu thập dấu vết, niêm phong vật chứng, cho tới tra căn cứ pháp lý hay rà lại checklist nghiệp vụ.

Hệ thống đã được đưa vào áp dụng tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội, phục vụ 245 cán bộ, chiến sĩ tại trung tâm và 8 tổ địa bàn. Thời gian tra cứu nghiệp vụ, tổng hợp tài liệu và xử lý biểu mẫu giảm trên 75% so với cách làm truyền thống. Nghiệp vụ được chuẩn hóa, sai sót giảm, cán bộ mới vào nghề có thêm một người “kèm cặp” luôn sẵn sàng.

Đơn vị định hướng mở rộng quy mô người dùng, hoàn thiện thư viện tri thức số, tích hợp với các hệ thống nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu dùng chung. Những chức năng tiếp theo đang được nhắm tới gồm phân tích hình ảnh, nhận diện và phân tích dấu vết, khai thác dữ liệu điện tử, hỗ trợ lập báo cáo, đào tạo trực tuyến, rồi mở rộng mô hình AI sang các lĩnh vực nghiệp vụ khác của lực lượng Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP trao đổi với Giám đốc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang - người đại diện UBND TP nhận giải vinh danh với Hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork

Các đại biểu chúc mừng CATP Hà Nội

Bản trưng cầu giám định không còn phải viết đi viết lại

Nếu chatbot đứng cạnh cán bộ ở hiện trường, thì sản phẩm thứ hai ngồi cùng điều tra viên bên bàn làm việc. Phần mềm hỗ trợ mô tả đối tượng gửi giám định và đặt yêu cầu giám định tư pháp số hóa, chuẩn hóa toàn bộ phần mô tả đối tượng, mẫu so sánh và nội dung yêu cầu giám định trên 11 lĩnh vực chuyên sâu như dấu vết, súng đạn, sinh hóa ma túy, pháp y.

Phần mềm tích hợp sẵn biểu mẫu, hướng dẫn nghiệp vụ, ví dụ minh họa, cho phép lưu trữ, tra cứu và tái sử dụng bản thảo. Điểm đáng chú ý là nó chạy hoàn toàn ngoại tuyến trên máy tính Windows, không kết nối Internet, đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin nghiệp vụ của ngành.

Từ ngày 05/12/2024, phần mềm được triển khai tại các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội và đã hỗ trợ điều tra viên trong nhiều vụ án, vụ việc. Thời gian soạn thảo văn bản giảm 50 - 80%. Con số đáng giá hơn cả là tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung giảm hơn 90%. Với một quy trình tố tụng, mỗi lần hồ sơ phải làm lại là thêm một nhịp chậm của cả vụ án.

Thời gian tới, giải pháp hướng tới triển khai trong toàn lực lượng Công an nhân dân, tích hợp với hệ thống hồ sơ điện tử, bổ sung cơ sở dữ liệu nghiệp vụ và phát triển thêm các chức năng hỗ trợ thông minh.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao đổi với phóng viên bên lề sự kiện

“Chìa khóa chiến lược” của an ninh trật tự Thủ đô

Hai sản phẩm được vinh danh chỉ là một lát cắt trong bức tranh chuyển đổi số của Công an Thủ đô. Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô bên lề lễ trao giải, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh, CATP xác định chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo là chìa khóa chiến lược, giải quyết trực tiếp bài toán quản trị an ninh trật tự trên địa bàn, với mục tiêu cao nhất là hiệu quả thực chất.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đơn vị đã nghiên cứu và đưa vào vận hành nhiều sản phẩm cụ thể như ứng dụng Hanoi Police Smart, tính năng tư vấn điện an toàn trên nền tảng công dân số iHanoi, hệ thống Chatbot tổng đài tự động 113, 114 tương tác trực tiếp với người dân và doanh nghiệp. Trung tâm chỉ huy quản lý camera AI đang giúp giảm đáng kể ùn tắc, tự động phát hiện và xử lý hành vi vi phạm, góp phần định hình lại trật tự an toàn giao thông đô thị.

Đại diện các đơn vị CATP chụp ảnh lưu niệm cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP tại sự kiện

Con đường chuyển đổi số hiệu quả của Công an TP Hà Nội còn ghi nhận nhiều kết quả khác. Đơn vị đã số hóa 100% dữ liệu hộ tịch, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Hà Nội là địa phương đi đầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID. Lực lượng Công an Thủ đô cũng đã thí điểm giai đoạn 2 thiết bị bay không người lái (UAV) quản lý địa bàn từ trên cao, tự sản xuất hệ thống thiết bị báo cháy không dây kết nối thẳng về trung tâm chỉ huy. Việc số hóa các giao dịch hành chính ước tính giúp xã hội tiết kiệm tới 600 tỷ đồng chi phí trực tiếp và 48 triệu giờ công lao động mỗi năm, phục vụ 12 triệu dân Thủ đô...

Đằng sau những con số là không ít áp lực. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky thẳng thắn chỉ ra khó khăn đầu tiên là làm chủ công nghệ, chọn được công nghệ tiên tiến nhất mà vẫn tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Thứ hai là dữ liệu. Có dữ liệu rồi phải bám phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”, sau đó mới kết nối, chia sẻ. Xuyên suốt tất cả là bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống.

Để giải bài toán dài hơi ấy, Phó Giám đốc CATP cho biết, công an Hà Nội đã lập kế hoạch phân kỳ cho từng giai đoạn. Đầu tư tập trung vào nền tảng, hệ thống và tích hợp dữ liệu dùng chung, song song với phát triển những nhiệm vụ mang tính đặc thù của ngành Công an.

Nhìn rộng hơn, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đánh giá Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam đang làm tốt vai trò cầu nối giữa cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và các chủ thể công nghệ. Sản phẩm được vinh danh đều thiết thực, đã qua trải nghiệm thực tế và chịu đánh giá khắt khe. Giải thưởng vì thế không chỉ để ghi nhận, mà còn giúp nhân rộng những nền tảng hiệu quả, làm nền cho chính phủ số, xã hội số và công dân số.

CATP Hà Nội đã và đang ghi dấu ấn với nhiều sản phẩm chuyển đổi số thiết thực

Hà Nội đậm dấu trên bảng vàng

Năm nay, ở nhóm cơ quan Nhà nước, thành phố Hà Nội có ba đại diện được vinh danh. Bên cạnh Công an TP, UBND thành phố nhận giải với Hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork, do ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện nhận.

iHanoi hiện có hơn 6,2 triệu tài khoản xác thực, gần 90 triệu lượt truy cập. HanoiWork đã phủ tới 180 đơn vị với 84.050 tài khoản tính đến ngày 29/7/2026, đưa toàn bộ quy trình giao việc, phối hợp, phê duyệt báo cáo và chấm điểm hiệu suất (OKR/KPI) lên môi trường mạng. Người dân đi làm một số thủ tục đất đai giờ chỉ chờ 10 đến 15 phút, thay vì 1 đến 2 giờ như trước. Theo Ban Tổ chức, Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024.

Đại diện thứ ba là Sở Y tế Hà Nội với Hệ sinh thái Y tế số Thủ đô, do Thạc sĩ Đỗ Minh Trường nhận cúp. Cũng ở hạng mục này, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) được vinh danh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Nền tảng định danh điện tử quốc gia; Mobifone được vinh danh...

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 cũng vinh danh 3 cá nhân truyền cảm hứng là: Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Tổng công ty Viễn thông MobiFone; Ông Nguyễn Hữu Thập - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang...

Kết thúc lễ trao giải, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky chia sẻ: “Chúng tôi rất vinh dự. Đây là niềm tự hào chung của Công an Thủ đô và là sự ghi nhận xứng đáng dành cho nhóm tác giả đã âm thầm nghiên cứu, phát triển để có được kết quả ngày hôm nay”, ông nói.