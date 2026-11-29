ANTD.VN - Trong dịp Thanksgiving Weekend (Lễ Tạ ơn), Vũ trụ “Say hi” đã chính thức mang đêm concert đến sân khấu PH Live tại Planet Hollywood, Las Vegas, quy tụ 21 nghệ sĩ cùng những màu sắc âm nhạc và cá tính khác nhau trong một trải nghiệm giải trí được phát triển từ hệ sinh thái “Say hi”.

Không chỉ là một đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt, Vũ trụ “Say hi” tại Las Vegas là bước tiếp nối hành trình đưa IP giải trí “Say hi” đến với khán giả quốc tế, sau dấu mốc hai đêm Anh trai “Say hi” tại Las Vegas năm 2025.

Từ chương trình truyền hình thực tế văn hóa âm nhạc Anh trai “Say hi” 2024, Vũ trụ “Say hi” từng bước mở rộng thành một hệ sinh thái giải trí với âm nhạc, nghệ sĩ, fandom và các trải nghiệm trực tiếp, qua đó tiếp tục phát triển tại những thị trường mới. Tại Las Vegas, chương trình mang theo bản sắc văn hóa Việt đương đại, tinh thần sáng tạo trong âm nhạc và trình diễn, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với cộng đồng khán giả ngoài Việt Nam.

Trấn Thành đảm nhận vị trí MC cho chương trình Vũ trụ "Say hi" tại Las Vegas

Từ Anh trai “Say hi” đến một vũ trụ giải trí

Vũ trụ “Say hi” không chỉ được tạo nên bởi một chương trình truyền hình hay một đêm concert đơn lẻ. Từ Anh trai “Say hi”, Em xinh “Say hi”, Tinh hà “Say hi” và những sản phẩm, hoạt động tiếp nối, hệ sinh thái “Say hi” từng bước mở rộng từ nội dung trên màn ảnh sang âm nhạc, biểu diễn trực tiếp và nhiều hình thức tương tác khác với khán giả.

Điểm đặc biệt của hành trình này nằm ở việc âm nhạc, nghệ sĩ và cộng đồng người hâm mộ cùng tồn tại trong một thế giới chung. Những nghệ sĩ với cá tính và màu sắc âm nhạc khác nhau tạo nên những câu chuyện riêng, trong khi các sản phẩm âm nhạc, sân khấu và hoạt động dành cho khán giả tiếp tục mở rộng trải nghiệm của “Say hi” vượt ra ngoài khuôn khổ một chương trình truyền hình.

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Với Vũ trụ “Say hi”, những yếu tố đã tạo nên thế giới của chương trình được tiếp tục chuyển hóa thành trải nghiệm trực tiếp: âm nhạc, nghệ sĩ, hình ảnh, trình diễn, sân khấu và sự tương tác với khán giả được đặt trong một cấu trúc trình diễn thống nhất. Từ đó, concert trở thành một điểm tiếp nối của hành trình “Say hi” thay vì một sản phẩm tách rời khỏi những gì khán giả đã biết và yêu thích trước đó.

Vì vậy, Vũ trụ “Say hi” tại Las Vegas không đơn thuần đưa các nghệ sĩ Việt đến với một sân khấu quốc tế, mà đưa một IP giải trí được phát triển tại Việt Nam tiếp tục hiện diện tại thị trường giải trí toàn cầu. Đặc biệt, đây không chỉ là hoạt động dành cho cộng đồng người Việt đã gắn bó với âm nhạc quê nhà, mà còn là cơ hội để các sản phẩm giải trí Việt tiếp cận những khán giả thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Bởi một nền âm nhạc muốn đi xa không thể chỉ được nghe bởi những người vốn đã yêu mến nó; nó cần có cơ hội được khám phá, cảm nhận và đón nhận bởi những nhóm công chúng mới.

“Sao hạng A” vớiHieuthuhai, Song Luân, JSol và Dương Domic mang tinh thần tự tin, hào nhoáng và giàu tính trình diễn

Đối với khán giả tại Las Vegas, đây cũng là cơ hội để trải nghiệm trực tiếp một thế giới giải trí được hình thành từ Việt Nam — không chỉ qua từng ca khúc hay từng nghệ sĩ, mà qua cách toàn bộ chương trình được kết nối thành một trải nghiệm live hoàn chỉnh.

21 nghệ sĩ — Một vũ trụ âm nhạc Việt Nam

Một trong những sức hút lớn nhất của đêm diễn là sự hội tụ của 21 nghệ sĩ đến từ những thế hệ, màu sắc và cộng đồng người hâm mộ khác nhau trong cùng một sân khấu.

Mỗi nghệ sĩ mang đến một cá tính riêng, từ những gương mặt đã tạo được dấu ấn trong hành trình “Say hi” đến những nghệ sĩ đang có sức hút mạnh mẽ với khán giả trẻ. Sự kết hợp này tạo nên một cấu trúc trình diễn đa dạng, nơi nhiều màu sắc âm nhạc cùng được đặt trong một trải nghiệm chung. Trong đội hình đó, những cái tên như: Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Negav, Hieuthuhai, HurryKNG, buitruonglinh… cùng nhiều nghệ sĩ khác mang theo những câu chuyện và hành trình riêng đến sân khấu Las Vegas.

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Nếu mỗi nghệ sĩ sở hữu một cộng đồng khán giả riêng, thì Vũ trụ “Say hi” tạo ra một không gian để những cộng đồng ấy cùng hội tụ. Đây cũng là một trong những giá trị đặc biệt của trải nghiệm trực tiếp: khán giả không chỉ đến để gặp một nghệ sĩ yêu thích, mà có cơ hội bước vào một thế giới âm nhạc rộng hơn, nơi nhiều cá tính cùng xuất hiện trong một đêm diễn.

Một hành trình âm nhạc được kể bằng những bài hát

Vũ trụ “Say hi” tại Las Vegas được xây dựng không chỉ như một đêm diễn quy tụ 21 nghệ sĩ, mà như một hành trình âm nhạc đi qua những dấu ấn nổi bật nhất của “Vũ trụ Say Hi” trong nhiều mùa. Từ Anh trai “Say hi”, Em xinh “Say hi” đến Tinh hà “Say hi”, những ca khúc được lựa chọn cho sân khấu Las Vegas đều là những bản hit đình đám từng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ với công chúng — từ giai điệu, lyric, vũ đạo, thời trang, cá tính nghệ sĩ cho đến những màn trình diễn được khán giả nhắc lại và tái tạo trên mạng xã hội.

“Cách điệu” được trình diễn bởi Lamoon, Juky San, Hyo và CongB. Sự xuất hiện của Hyo và CongB là điểm mới đáng chú ý, tạo nên một cấu trúc hoàn toàn khác so với đội hình quen thuộc vốn toàn những nữ ca sĩ

Những bản hit quen thuộc được đặt cạnh những tiết mục giàu màu sắc cá nhân, những màn kết hợp được làm mới và những sự xuất hiện bất ngờ của các nghệ sĩ không thuộc đội hình ban đầu của ca khúc. Qua đó, những bài hát từng quen thuộc với khán giả Việt Nam được tiếp tục kể lại trong một phiên bản mới, trên sân khấu quốc tế.

Đặc biệt, một số ca khúc được bổ sung những nghệ sĩ mới so với phiên bản trình diễn ban đầu. Đây là những thay đổi được thiết kế như những yếu tố bất ngờ dành cho người hâm mộ, tạo ra cảm giác quen thuộc nhưng không lặp lại: khán giả biết mình sắp được nghe một bản hit đã từng yêu thích, nhưng không hoàn toàn biết phiên bản Las Vegas sẽ được kể lại như thế nào.

Một trong những bản hit có dấu ấn mạnh nhất của Anh trai “Say hi’” 2024, “Catch Me If You Can” với một đội hình khác biệt: bên cạnh Negav và Quang Hùng MasterD, sự xuất hiện của Dương Domic và Pháp Kiều mở ra một phiên bản mới cho ca khúc

20 tiết mục — Nhiều thế hệ “Say hi”, một sân khấu

Từ “Catch Me If You Can” — bản hit từng tạo cơn sốt với lời và vũ đạo trên mạng xã hội — đến “Hào quang”, ca khúc có sức sống kéo dài qua nhiều mùa; từ những bản hit của Anh trai “Say hi” đến những dấu ấn mới của Em xinh “Say hi” và Tinh hà “Say hi”, danh sách bài hát tại Las Vegas được xây dựng như một bản đồ ký ức của khán giả đối với “Vũ trụ Say hi”.

Điểm đặc biệt nằm ở việc những ký ức ấy không được tái hiện nguyên trạng. Một số ca khúc được bổ sung nghệ sĩ mới, một số đội hình được thay đổi, những màu sắc nghệ thuật được đặt cạnh nhau theo cách mới. Vì vậy, khán giả có thể nhận ra những bài hát mình từng yêu thích nhưng đồng thời được trải nghiệm chúng trong một phiên bản khác.

Đó cũng là cách Vũ trụ “Say hi” tiếp tục phát triển từ một chương trình truyền hình thành một live entertainment IP: những ca khúc từng được biết đến trên màn ảnh và các nền tảng số được tái tạo thành những trải nghiệm trực tiếp, nơi nghệ sĩ, âm nhạc, hình ảnh, trình diễn và cộng đồng khán giả cùng gặp nhau.

Tại Las Vegas, 20 tiết mục không chỉ kể lại những bản hit của “Say hi”. Chúng kể lại hành trình của chính một thế giới âm nhạc Việt Nam — từ những sân khấu đầu tiên, qua nhiều mùa chương trình, đến một sân khấu mới tại Mỹ.