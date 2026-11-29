ANTD.VN -Sáng 29/11, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, đã diễn ra lễ tưởng niệm 141 năm ngày mất của danh nhân Phạm Thận Duật và trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ XXV, năm 2026. Ban tổ chức cho biết, năm nay có 5 luận án được vinh danh, gồm 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Các giải thưởng thuộc về Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Trường Đại học Hồng Đức, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và một số cơ sở đào tạo.

Lễ Trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật lần thứ XXV năm 2026



Di sản của một trí thức nhà yêu nước

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Kim (GS.TS.NGƯT), Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn đối với danh nhân Phạm Thận Duật và nhắc lại những năm tháng cuối đời của ông. Vào năm 1885, khi kinh thành Huế thất thủ. Phạm Thận Duật cùng Tôn Thất Thuyết phò tá vua Hàm Nghi, góp phần phát động phong trào Cần Vương. Sau khi bị thực dân Pháp bắt giữ, ông qua đời trên đường bị đưa đi lưu đày tới đảo Tahiti, để lại nhiều tiếc thương.

Là một trí thức yêu nước, một vị đại thần triều Nguyễn, Phạm Thận Duật đã đem hết sở học để phụng sự đất nước và nhân dân. Trong 35 năm làm quan, bên cạnh việc đảm trách quốc sự, ông còn để lại nhiều trước tác có giá trị về sử học, địa chí, văn học và thủy lợi, tiêu biểu như Hưng Hóa ký lược, Vãng sứ Thiên Tân nhật ký, Quan Thành tấu tập, Quan Thành văn tập, Hà đê tấu tập… Nổi bật trong số đó, Hưng Hóa ký lược được đánh giá là công trình địa chí có giá trị về lịch sử, địa lý và đời sống của các cộng đồng cư dân miền Tây Bắc.

Trên cương vị Phó tổng tài Quốc sử quán triều Nguyễn, cố danh nhân Phạm Thận Duật được giao trọng trách duyệt lần cuối bộ chính sử Khâm định Việt sử thông giám cương mục, góp phần hoàn thiện một di sản văn hóa đồ sộ của dân tộc.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các Tiến sĩ đạt giải Nhì

Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương về khí tiết và tinh thần trách nhiệm. Qua những công việc ông đảm trách và các trước tác ông để lại, có thể thấy sự gắn bó giữa tri thức hàn lâm với hiểu biết sâu sắc về đời sống xã hội cũng như đặc trưng và giá trị văn hóa của các vùng miền trên cả nước.

Bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử qua các công trình nghiên cứu

Theo GS.TS.NGƯT Nguyễn Văn Kim, Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật ra đời năm 2000 để tri ân những đóng góp của danh nhân đối với đất nước, đồng thời khuyến khích các nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam tiếp tục tìm tòi, có thêm những phát hiện mới. Giải thưởng cũng hướng tới việc nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy và phổ biến kiến thức lịch sử, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

Qua hơn một phần tư thế kỷ, giải thưởng đã vinh danh 131 tiến sĩ sử học xuất sắc trên khắp mọi miền đất nước qua 25 lần trao giải. Đây đã trở thành một trong những hoạt động chuyên môn có truyền thống và mang bản sắc riêng của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải cho các Tiến sĩ đạt giải Ba

GS Nguyễn Văn Kim cho rằng, bên cạnh phần thưởng vật chất và tấm bằng chứng nhận, điều đáng quý hơn cả là sự ghi nhận của cộng đồng sử học Việt Nam đối với công sức của các nhà nghiên cứu. Đằng sau mỗi luận án là nhiều năm miệt mài tìm kiếm, thẩm định tư liệu, khảo sát thực tế, suy ngẫm và tranh luận khoa học. Khi được ghi nhận đúng lúc, những nỗ lực ấy có thêm ý nghĩa lâu dài.

Ban tổ chức cho biết, năm nay có 5 luận án được vinh danh, gồm 2 giải Nhì và 3 giải Ba. Các giải thưởng thuộc về Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Trường Đại học Hồng Đức, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và một số cơ sở đào tạo.

Các công trình được trao giải đề cập đến nhiều lĩnh vực và đề tài, từ lịch sử làng xã, lịch sử quân sự, lịch sử Đảng đến công tác đào tạo cán bộ và quá trình xây dựng nông thôn mới. Sự đa dạng ấy cho thấy mỗi hướng nghiên cứu, dù bắt đầu từ câu chuyện của một cộng đồng địa phương hay một vấn đề có tầm vóc quốc gia, đều có thể góp phần làm sâu sắc thêm hiểu biết về lịch sử dân tộc.

Đây là mùa giải đầu tiên được xét chọn và trao tặng dưới sự đồng hành, chỉ đạo của ban lãnh đạo mới của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026–2031. Kiến trúc sư Phạm Vũ Hưng, Chủ tịch Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật, chia sẻ rằng việc làm sáng rõ chân dung danh nhân Phạm Thận Duật là một hành trình bền bỉ suốt hơn ba thập kỷ. Hành trình ấy bắt đầu từ những công trình đầu tiên của các nhà sử học tâm huyết, tiếp nối với sự ra đời của cuốn sách Phạm Thận Duật trong dòng chảy lịch sử Việt Nam và chuỗi hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh, 140 năm ngày mất của ông tại quê hương Ninh Bình vào năm 2025.

Ban tổ chức chụp ảnh cùng các tiến sĩ đạt giải thưởng

Tiếp nối hành trình ấy, ngày 29/11 hằng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của giới sử học cả nước, nơi niềm đam mê nghiên cứu được khơi dậy và trao truyền qua các thế hệ.