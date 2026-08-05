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Kiểm tra, tạm giữ gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

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V. Hằng

ANTD.VN - Gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Đồng Nai phối hợp Công an thành phố Đồng Nai phát hiện, tạm giữ trong quá trình kiểm tra phương tiện vận chuyển.

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Lực lượng chức năng khám xe hàng, phát hiện gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ xuất xứ

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, vào lúc 11 giờ 10 phút ngày 31/7/2026, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT thành phố Đồng Nai phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai, tiến hành kiểm tra khám xét phương tiện xe ô tô tải, biển kiểm soát 89H-070.42 do ông L.N. H là người điều khiển.

Kết quả kiểm tra, khám phương tiện thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận số lượng hàng hóa thực phẩm chứa trong thùng xe tải đông lạnh với tổng trọng lượng toàn bộ hàng hóa thực phẩm đông lạnh là: 16.350 kg. Toàn bộ số hàng hóa trên do ông L.N.H là người điều khiển phương tiện, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

Với gần 17 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu vi phạm, Đội QLTT Số 1 đã tiến hành lập biên niêm phong tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#thực phẩm đông lạnh #vận chuyển thực phẩm đông lạnh

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