Bắt giữ đối tượng truy nã người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an thành phố Hải Phòng phát hiện 1 trường hợp người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nghi là đối tượng vi phạm pháp luật tại Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bàn giao đối tượng Li Ye

Đơn vị đã nhanh chóng tổ chức xác minh về nhân thân, lai lịch của đối tượng, đồng thời báo cáo Giám đốc CATP, đề nghị Cục Đối Ngoại - Bộ Công an xác minh, trao đổi thông tin đối tượng với phía Trung Quốc.

Sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam có Công hàm trả lời, xác định đối tượng Li Ye (nam), SN 1985, quốc tịch Trung Quốc là đối tượng truy nã của Công an thành phố Thượng Hải, Trung Quốc với tội danh “Làm giả giấy tờ thuế giá trị gia tăng”, đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ bắt giữ, bàn giao; Ngày 20-7, Phòng Quản lý Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an phường Đồ Sơn tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Li Ye; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Tại cơ quan Công an, Li Ye đã thừa nhận bản thân là đối tượng truy nã, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lẩn trốn.

Ngày 31-7, Phòng Quản lý Quản lý xuất nhập cảnh - CATP Hải Phòng đã phối hợp Cục Đối ngoại - Bộ Công an, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn bàn giao đối tượng cho Công an Trung Quốc đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.