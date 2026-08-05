Làm rõ hai thanh niên lạng lách, đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội vừa bàn giao hai thiếu niên cùng phương tiện và hồ sơ vụ việc điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường Phạm Văn Đồng cho Công an phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 26-7-2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSGT phát hiện đoạn video ghi lại hình ảnh hai thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Vision màu xám, không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, đi vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phạm Văn Đồng và có hành vi lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hình ảnh hai thanh niên điều khiển xe máy không biển kiểm soát lạng lách trên làn đường dành cho ô tô

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 đã rà soát hệ thống camera, truy vết, xác định người điều khiển phương tiện là Trương Chung H. (SN 2009, trú tại Hà Nội) và người ngồi sau là Nguyễn Tiến P. (SN 2009, trú tại Hải Phòng), đồng thời mời cả hai đến cơ quan Công an làm việc.

Cơ quan Công an đã xác minh, làm rõ và yêu cầu hai thanh niên có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường Phạm văn Đồng lên làm việc

Tại cơ quan Công an, H. và P. khai nhận khoảng 7h ngày 15-7-2026, H. điều khiển xe mô tô Honda Vision không gắn biển kiểm soát chở P. đi vào làn đường dành cho ô tô trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng Mai Dịch đi cầu Thăng Long. Khi đến địa bàn phường Nghĩa Đô, H. đã điều khiển xe lạng lách, đánh võng. Toàn bộ hành vi được người đi đường ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu, bàn giao hai thanh niên, phương tiện cùng các tài liệu liên quan cho Công an phường Nghĩa Đô tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.