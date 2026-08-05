Cảnh giác với lời quảng cáo hàng 'Like Auth'

ANTD.VN - CATP Hà Nội vừa đưa ra khuyến cáo với người dân cần cảnh giác với quảng cáo "Like Auth", "hàng chế tác", "hàng tuồn xưởng", "da nhập từ xưởng gốc" vì đó có thể là chiêu trò của các đối tượng bán hàng giả.

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, ngày 30-7-2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường số 4 Hà Nội và Công an phường Kim Liên kiểm tra một cửa hàng kinh doanh trên phố Tam Khương.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang trưng bày, buôn bán nhiều sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci... gồm túi xách, ví da, clutch, dây lưng với giá niêm yết từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng mỗi sản phẩm. Chủ cơ sở được xác định là L.K.H. (SN 2004) và N.M.H. (SN 2004).

Tang vật vụ án

Quá trình xác minh bước đầu cho thấy, từ năm 2022, các đối tượng đã thuê cửa hàng, móc nối với các cơ sở sản xuất đồ da trong nước, lập các trang Facebook để quảng cáo, rao bán sản phẩm dưới các tên gọi như "hàng chế tác", "nguyên liệu chính hãng", "hàng tuồn xưởng", giới thiệu có chất lượng tương đương hàng thật nhưng giá chỉ bằng một phần nhỏ.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 4,2 tỷ đồng; riêng từ đầu năm 2026 đến nay đã tiêu thụ 129 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 714 triệu đồng.

Xưởng sản xuất đồ da tại phường Thanh Liệt

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng làm rõ một trong những cơ sở gia công là xưởng sản xuất đồ da của L.M.Q. (SN 1989) và Đ.T.T.D. (SN 1993) tại phường Thanh Liệt, Hà Nội. Kiểm tra địa điểm này, tổ công tác phát hiện nhiều máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu phục vụ việc sản xuất hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đây là một trong những vụ việc điển hình của hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Theo chỉ huy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thời gian gần đây, các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ngày càng lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, tiêu thụ sản phẩm với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Trước tình hình đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh, đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Từ thực tế này, CATP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò quảng cáo "Like Auth", "hàng chế tác", "hàng tuồn xưởng", "da nhập từ xưởng gốc"...

Theo cơ quan công an, đây chỉ là những thuật ngữ tự đặt ra nhằm đánh lừa người tiêu dùng và hợp thức hóa việc tiêu thụ hàng giả. Đồng thời, không nên tin vào các quảng cáo "bao check", "đầy đủ bill, box, thẻ bảo hành", vì các phụ kiện này hoàn toàn có thể bị làm giả để tạo lòng tin.

Người tiêu dùng cần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, chỉ mua sản phẩm tại các đại lý, cửa hàng phân phối chính thức; kiên quyết tẩy chay hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệpl kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện các cơ sở có dấu hiệu vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.