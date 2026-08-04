Đối tượng truy nã đặc biệt về tội "Giết người" ra đầu thú

ANTD.VN -Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, truy bắt các đối tượng truy nã, ngày 2-8, Công an phường Khương Đình, Hà Nội đã vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Bùi Tiến Đạt (SN 1998; trú tại Tổ dân phố Bình Minh, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) ra đầu thú.

Đối tượng Bùi Tiến Đạt

Trước đó, ngày 8-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Tiến Đạt về các tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 và “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh xử lý của pháp luật.

Quyết định truy nã đặc biệt

Ngày 11-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ban hành Quyết định truy nã đặc biệt đối với Bùi Tiến Đạt. Sau khi tiếp nhận, triển khai thực hiện quyết định truy nã, Công an phường Khương Đình đã chủ động rà soát địa bàn, xác minh các mối quan hệ của đối tượng, đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động gia đình và người thân phối hợp thuyết phục đối tượng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Qua chủ động rà soát, xác minh, làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và kiên trì vận động, thuyết phục, chiều 2-8, Bùi Tiến Đạt đã đến Công an phường Khương Đình đầu thú.

Hiện Công an phường Khương Đình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.