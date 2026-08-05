Dùng súng hơi tự chế săn bắn chim trái phép

ANTD.VN - Từ tin báo của người dân, Công an xã Chấn Thịnh phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng làm rõ nhóm 3 đối tượng sử dụng súng hơi tự chế để săn bắn chim trái phép, thu giữ 2 khẩu súng cùng nhiều tang vật liên quan.

Tang vật liên quan vụ việc

Ngày 5-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc 3 đối tượng sử dụng súng hơi tự chế để săn bắn chim trái phép tại khu vực Khe Đồng, thôn Đại Lịch, xã Chấn Thịnh.

Trước đó, ngày 19-7, tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người dùng súng săn bắn chim, Công an xã Chấn Thịnh đã nhanh chóng xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan và chuyển hồ sơ, vật chứng đến Cơ quan An ninh điều tra để xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, Trần Mạnh Cường (SN 1986, trú xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Quốc Việt (SN 1991, trú xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai) trực tiếp sử dụng súng hơi tự chế để săn bắn chim; Lương Quang Khánh (SN 1983, trú xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai) điều khiển ô tô và hỗ trợ nhặt chim.

Lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng hơi nhãn hiệu "VULCAN", 3 hộp đạn, 2 ống nhòm, 1 ô tô cùng nhiều tang vật liên quan. Nhóm đối tượng đã săn bắn được 7 cá thể chim. Dù số chim này không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nhưng việc sử dụng súng tự chế để săn bắn là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự và đe dọa an toàn của người dân.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Mạnh Cường khai đã mua 2 khẩu súng hơi qua mạng xã hội từ năm 2024 với giá khoảng 15 triệu đồng, song không xác định được người bán và không còn lưu giữ thông tin giao dịch.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gốc số súng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời khuyến cáo người dân không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tích cực tố giác các hành vi vi phạm để góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường.