Kịp thời khống chế vụ cháy xưởng gỗ

ANTD.VN - Khoảng 10h20 ngày 19-8, một vụ cháy xảy ra tại kho xưởng thuộc khu vực Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, Hà Nội.

Khu nhà xưởng xảy ra hoả hoạn chứa sản phẩm từ gỗ

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói đen cùng ngọn lửa bốc lên dữ dội tại khu xưởng nằm giáp Quốc lộ 6 và đường Hòa Sơn. Đám cháy tạo cột khói lớn, khiến nhiều người đang làm việc bên trong khu xưởng hoảng hốt tìm cách chạy ra ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 28 và khu vực số 4 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH và CAP Chương Mỹ nhanh chóng có mặt phối hợp chữa cháy

Trước diễn biến của đám cháy, lực lượng cứu hỏa khẩn trương triển khai đội hình, tập trung khoanh vùng, dập lửa và ngăn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận. Công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương, quyết liệt, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường, ông Bùi Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND phường Chương Mỹ đã chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ một cách rất khẩn trương.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất. Do bên trong có nhiều vật liệu, hàng hóa, lực lượng chức năng tập trung xử lý đám cháy, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để ngọn lửa lan rộng.

Các lực lượng tại chỗ nhanh chóng được huy động hỗ trợ xử lý đám cháy

Đến khoảng 12h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Bước đầu, lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp người bị thương hoặc tử vong trong vụ cháy.

Sau khi khống chế ngọn lửa, các lực lượng tiếp tục tổ chức tiếp cận khu vực bên trong xưởng để kiểm tra, xử lý các điểm còn tiềm ẩn nguy cơ cháy trở lại, đồng thời xác định cụ thể phạm vi và mức độ thiệt hại.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.