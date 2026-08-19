Đảm bảo thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống trên địa bàn

ANTD.VN - Thực hiện các kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Phú Thượng đang đẩy mạnh kiểm tra, rà soát các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp có người nước ngoài, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an phường Phú Thượng tăng cường các biện pháp đảm bảo, hỗ trợ thuận lợi cho người nước ngoài sinh sống trên địa bàn

Rà từng cơ sở, nắm chắc từng trường hợp

Thời gian qua, cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội, số lượng người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, học tập tại địa bàn phường Phú Thượng có xu hướng tăng. Đây là một trong những yếu tố đòi hỏi công tác quản lý cư trú phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và đúng quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-CAHN-PA08 của Công an thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 51/KH-CAPT của Công an phường Phú Thượng về tổng kiểm tra đối với các cơ sở lưu trú và các công ty, doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc, học tập trên địa bàn, Công an phường Phú Thượng tiếp tục tăng cường kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài.

Theo đó, lực lượng Công an phường tập trung kiểm tra các cơ sở có người nước ngoài thuê nhà để ở; căn hộ, nhà ở cho người nước ngoài lưu trú; các công ty, doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc cùng những cơ sở có yếu tố người nước ngoài trên địa bàn.

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ Công an phường không chỉ đối chiếu hồ sơ, giấy tờ mà còn chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và người nước ngoài thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Với đặc thù công tác quản lý người nước ngoài liên quan trực tiếp đến nhiều chủ thể, việc hướng dẫn để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ trách nhiệm của mình được xác định là một phần quan trọng của công tác quản lý.

Qua kiểm tra, Công an phường Phú Thượng đã phát hiện một số trường hợp vi phạm liên quan đến trách nhiệm của chủ cơ sở lưu trú và người nước ngoài. Trong đó có trường hợp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc khai báo tạm trú; khai báo không đúng sự thật; người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú và một số hành vi vi phạm khác.

Đối với các trường hợp vi phạm, Công an phường tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật mà còn giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm tình hình, chủ động phòng ngừa những vấn đề có thể phát sinh liên quan đến an ninh, trật tự.

Từ thực tế kiểm tra cho thấy, công tác quản lý người nước ngoài muốn đạt hiệu quả không thể chỉ trông chờ vào lực lượng Công an. Mỗi chủ cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và người dân đều có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin, quản lý người nước ngoài đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

Không để sơ hở trong quản lý cư trú

Công an phường Phú Thượng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, chủ cơ sở lưu trú và Nhân dân trên địa bàn nâng cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý người nước ngoài.

Công an phường Phú Thượng tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở cho thuê trọ, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Đối với chủ cơ sở lưu trú, cần thực hiện đầy đủ, kịp thời việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài; thường xuyên kiểm tra, đối chiếu thông tin, giấy tờ của người nước ngoài đang lưu trú tại cơ sở. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm thông tin cư trú được cập nhật đầy đủ, chính xác, giúp cơ quan chức năng thuận lợi trong công tác quản lý địa bàn.

Các công ty, doanh nghiệp có sử dụng lao động là người nước ngoài cũng được đề nghị chủ động rà soát, bảo đảm người nước ngoài làm việc, hoạt động đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật. Khi có thay đổi liên quan đến quá trình làm việc, cư trú hoặc hoạt động của người nước ngoài, doanh nghiệp cần kịp thời thực hiện các thủ tục theo quy định, tránh để phát sinh vi phạm do thiếu thông tin hoặc chủ quan trong quản lý.

Công an phường Phú Thượng cũng đề nghị người dân khi phát hiện người nước ngoài có biểu hiện nghi vấn, cư trú quá hạn, không khai báo tạm trú, sử dụng giấy tờ có dấu hiệu bất thường hoặc có hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn, cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an để kiểm tra, xử lý.

Đằng sau những nội dung tưởng như rất cụ thể như khai báo tạm trú, kiểm tra giấy tờ hay rà soát thông tin cư trú là yêu cầu lớn hơn về bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Khi từng cơ sở lưu trú thực hiện đúng trách nhiệm, những sơ hở trong quản lý sẽ được hạn chế, qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ sớm.

Theo Thượng tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Phú Thượng, công tác quản lý người nước ngoài cũng vì vậy cần sự phối hợp thường xuyên giữa lực lượng Công an với chính quyền cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp, chủ nhà cho thuê và nhân dân. Mỗi người dân chủ động cung cấp thông tin, mỗi chủ cơ sở thực hiện đầy đủ trách nhiệm khai báo, mỗi doanh nghiệp nghiêm túc quản lý người lao động nước ngoài sẽ góp phần tạo nên một địa bàn an toàn, ổn định.

Với phương châm chủ động nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, Công an phường Phú Thượng tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý người nước ngoài trên địa bàn, gắn công tác nghiệp vụ với tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ cuộc sống bình yên của nhân dân và xây dựng phường Phú Thượng ngày càng an toàn, văn minh.