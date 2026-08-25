Khởi tố đối tượng gây tai nạn tử vong người đi bộ

ANTD.VN - Ngày 25/8/2026, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với L.V.H (SN 2008), trú tại tỉnh Phú Thọ về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với L.V.H.

Khoảng 21h58 ngày 4/4, tại đường Nguyễn Tất Thành, thuộc khu 8 Chu Hóa, xã Hy Cương (Phú Thọ), L.V.H điều khiển xe mô tô mang BKS 19S1-277... chở theo một người, lưu thông theo hướng từ đường Trường Chinh đi Quốc lộ 32C.

Khi đến khu vực trên, xe mô tô do L.V.H điều khiển đã va chạm với ông P.V.T (SN 1978) đang đi bộ sang đường. Vụ tai nạn khiến L.V.H và ông P.V.T bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông P.V.T đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh. Kết quả xác định nguyên nhân tai nạn là do L.V.H điều khiển xe mô tô khi chưa có giấy phép lái xe theo quy định; không chấp hành báo hiệu đường bộ, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ để bảo đảm an toàn tại khu vực có người đi bộ sang đường.

Do L.V.H là người chưa thành niên phạm tội rất nghiêm trọng với lỗi vô ý, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đang xem xét áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với L.V.H theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 30/11/2024.