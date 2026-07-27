Triệt phá đường dây buôn vũ khí cực lớn với vỏ bọc “chì câu cá”

ANTD.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa bóc gỡ một đường dây buôn bán súng đạn cực lớn với vỏ bọc “chì câu cá”, để vận chuyển toàn quốc.

Ngày 25-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ và khởi tố 16 bị can về các hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ 55.628 viên đạn chì các loại, 532,8 kg chì nguyên liệu, 10 khẩu súng PCP các loại, 3 máy ép gia công loại to để sản xuất đạn chì, 1,7 kg pháo nổ cùng nhiều đồ vật, linh kiện, tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây đã chuyển phát bán thành công trên 1.300 đơn hàng, tương đương khoảng 1.800 kg đạn chì, đến người mua tại 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, thu lợi bất chính gần 700 triệu đồng.

Các đối tượng trong vụ án.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện đối tượng trên địa bàn thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội Tiktok để đăng tải các hoạt động chế tạo, mua bán đạn chì PCP dưới vỏ bọc “chì câu cá” thu hút nhiều lượt người quan tâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Công an xã Lục Nam đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thế Huynh (SN 1999, trú tại xã Lục Nam, Bắc Ninh) và Nguyễn Hữu Trọng Đạt (SN 2007, trú tại phường Tự Lạn, Bắc Ninh) đang thực hiện hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép đạn chì tại nhà riêng của Nguyễn Thế Huynh.

Đạn chì các đối tượng chế tạo.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Thế Huynh, cơ quan chức năng đã phát hiện, thu giữ 252 kg chì nguyên liệu, 55,6 kg đạn chì cùng các công cụ phục vụ sản xuất, mua bán đạn chì gồm: máy ép thủy lực, máy ép tay gia công kim loại, cân điện tử...

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị có liên quan đã vận động, tiếp nhận đầu thú đối với Trần Văn Nam (SN 1990, trú tại xã Liên Bão, Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Hải (SN 2005, trú tại phường Bắc Giang, Bắc Ninh) cùng 6 đối tượng khác ở địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình có liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 280,8 kg chì nguyên liệu, 21 kg đạn chì, 3 hộp đạn chì, 498 viên đạn chì, 5 khẩu súng nén hơi, 1 máy ép tay gia công kim loại, 8 điện thoại cùng nhiều vật dụng khác có liên quan đến hành vi chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan điều tra xác định: Khoảng từ tháng 7/2025, qua mạng xã hội, Huynh mua các máy móc, thiết bị và chì nguyên liệu để tiến hành chế tạo đạn chì tại nhà riêng nhằm mục đích bán cho những người có nhu cầu thông qua tài khoản Tiktok mang tên “Shop câu cá cò ơi” dưới vỏ bọc là “chì câu cá”. Khi có người mua, Nguyễn Thế Huynh sẽ đóng gói, gửi cho khách hàng thông qua các đơn vị vận chuyển. Nguyễn Thế Huynh thuê em vợ là Nguyễn Hữu Trọng Đạt và Nguyễn Văn Hải giúp sức trong việc sản xuất, lên đơn, đóng hàng và gửi cho khách.

Để có thêm công cụ sản xuất đạn chì, Nguyễn Thế Huynh liên hệ với đối tượng Trần Văn Nam để mua 1 máy ép thủ công chế tạo đạn chì. Trần Văn Nam có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán đạn chì tương tự Nguyễn Thế Huynh.

Được biết, đây là đường dây chế tạo, sản xuất, mua bán trái phép đạn chì dùng cho súng PCP (thuộc danh mục vũ khí quân dụng) hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi và khép kín.

Đáng chú ý, số lượng đạn chì đã được tiêu thụ đến người mua trên phạm vi 34/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có nhiều đối tượng đang tàng trữ, sử dụng súng PCP, tiềm ẩn nguy cơ sử dụng để săn bắn trái phép hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự, trong đó có cả những đồng bào vùng dân tộc thiểu số với thói quen săn bắn, hiểu biết pháp luật hạn chế.