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Pháp luật

Khởi tố các đối tượng sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Ngọc (SN 1973); Nguyễn Văn Luyện (SN 1965) và vợ là Phạm Thị Vân (SN 1968), cùng trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên về tội "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Ngày 18-5, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 – Chi cục QLTT tỉnh Hưng Yên, Công an phường Trà Lý và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên kiểm tra đột xuất đối với địa điểm sản xuất, kinh doanh của 2 gia đình trên, phát hiện hơn 2 tấn sản phẩm miến có dấu hiệu bị làm giả cùng các tang vật có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Ngọc
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khởi tố bị can đối với Phạm Thị Bích Ngọc

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác đầy đủ, không ham rẻ; doanh nghiệp phải tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật, không vì lợi nhuận mà đánh đổi uy tín và sức khỏe xã hội; cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm để bảo vệ sự công bằng trong kinh doanh và sự an toàn của cộng đồng.

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Từ khóa:

#Sản xuất hàng giả

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