Hai kiểm toán viên bị đình chỉ do sai sót trong báo cáo tài chính của Thép Nam Kim

ANTD.VN - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hiện báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty CP Thép Nam Kim chưa đạt yêu cầu, theo đó, đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán đối với 2 kiểm toán viên của PwC.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã có công văn gửi Công ty CP Thép Nam Kim (mã chứng khoán: NKG) liên quan tới báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán do Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện.

Theo đó, cơ quan quản lý cho biết, kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2026 cho thấy hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 2025 của Thép Nam Kim chưa đạt yêu cầu.

UBCKNN phát hiện sai sót trong báo cáo tài chính năm 2025 của Thép Nam Kim

Cụ thể, đối với báo cáo tài chính riêng, kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

Còn tại báo cáo tài chính hợp nhất, kiểm toán viên đưa ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần khi báo cáo tài chính hợp nhất có sai sót kế toán trọng yếu là chưa phù hợp với yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Sai sót trọng yếu này được cơ quan quản lý chỉ ra, liên quan đến giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất thuê tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương giữa Nam Kim và Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất của Nam Kim không điều chỉnh phần chênh lệch giữa giá chuyển nhượng (366 tỷ đồng) và giá gốc (272 tỷ đồng), tương ứng khoảng 94 tỷ đồng.

Việc chưa xử lý khoản chênh lệch này khiến một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025 bị phản ánh cao hơn so với thực tế, gồm chi phí trả trước và thu nhập khác liên quan đến quyền sử dụng đất, tăng lên lần lượt là 66 tỷ và 94 tỷ đồng so với ngày 31/12/2024.

UBCKNN đánh giá việc không điều chỉnh lại phần tăng giá trị quyền sử dụng đất, khoản phải trả khác và thu nhập khác với số tiền lần lượt là 66 tỷ đồng, 28 tỷ đồng và 94 tỷ đồng là chưa phù hợp với quy định kế toán hiện hành.

Do đó, UBCKNN yêu cầu Thép Nam Kim phải công bố thông tin đầy đủ về nội dung này; đồng thời phải khắc phục nội dung sai sót kế toán trọng yếu nêu trên khi lập báo cáo cho các kỳ tới.

Với sai sót trong hoạt động kiểm toán, UBCKNN cũng đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán đối với hai kiểm toán viên ký báo cáo tài chính năm 2025 của Thép Nam Kim gồm ông Quách Thành Châu và ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn.

Liên quan đến vấn đề này, Thép Nam Kim cho biết đang chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để rà soát chi tiết các nội dung có liên quan. Sau khi hoàn tất, công ty sẽ căn cứ các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam để xử lý các nội dung có liên quan và trình bày số liệu báo cáo tài chính phù hợp cho các kỳ tiếp theo.

Doanh nghiệp khẳng định các nội dung nêu trên liên quan việc rà soát và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính, không làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty.