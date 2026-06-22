Dùng chất cấm sản xuất giá đỗ, một chủ cơ sở bị khởi tố

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ tại thôn Hành Lạc, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 27-5, Công an xã Như Quỳnh phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra cơ sở sản xuất của Đ.T.Y (SN 1971, địa chỉ tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên). Tại thời điểm kiểm tra phát hiện cơ sở đang thu hoạch số lượng lớn giá đỗ. Tại khu vực sản xuất, Công an xã đã phát hiện 1 can nhựa bên trong chứa dung dịch màu trắng.

Công an xã Như Quỳnh kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23-5-2026 đến ngày 26-5-2026, cơ sở sản xuất giá đỗ của Đ.T.Y đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine, đây là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Đ.T.Y đã sử dụng chất này với mục đích để kích thích sinh trưởng giá đỗ và đưa ra thị trường để tiêu thụ. Trong khoảng thời gian trên, Công an xã xác định cơ sở đã sử dụng chất cấm trong quá trình sản xuất 793,383kg giá đỗ, trị giá khoảng hơn 11,9 triệu đồng.

Số giá đỗ của cơ sở sản xuất sau khi đã được tẩm hóa chất.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, Công an xã Như Quỳnh đã chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xử lý.

Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đ.T.Y về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo quy định.