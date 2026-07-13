Khởi tố chủ cơ sở kinh doanh giày thể thao giả qua mạng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Tuấn (SN 1990, trú tại phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình) về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Đối tượng Phạm Minh Tuấn

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 12 tỉnh Ninh Bình và Công an phường Duy Hà bất ngờ kiểm tra tại địa điểm kinh doanh được sử dụng để thực hiện hoạt động bán hàng online của Phạm Minh Tuấn, ở phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3.578 đôi giày thể thao các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đã được bảo hộ với tổng giá trị gần 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên không được chủ sở hữu các nhãn hiệu ủy quyền nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.