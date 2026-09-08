Nghiêm túc kiểm tra, giám sát góp phần đánh giá toàn diện việc thực Nghị quyết của Đảng

ANTD.VN - Chiều 8-9, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đối với Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương do Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Phó trưởng đoàn dẫn đầu thực hiện công bố Quyết định, Kế hoạch tại CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự hội nghị có đồng chí Đỗ Tâm Diệu Quỳnh - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội; các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, chỉ huy các phòng nghiệp vụ…

Tiên phong trong đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát

Được sự phân công của ban tổ chức, Đại tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 01 công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đối với Đảng ủy CATP.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 1 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân khẳng định, với tinh thần gương mẫu, đi đầu, Đảng ủy Công an Trung ương là tổ chức Đảng tiên phong thực hiện nghiêm túc quan điểm đổi mới tư duy, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát; tiên phong thực hiện theo cách làm mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV.

“​Nội dung kiểm tra, giám sát lần này được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương lựa chọn là giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đối với 30 Đảng ủy Công an đơn vị, địa phương” – Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân thông tin.

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát, đồng chí Phó trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Đảng ủy CATP Hà Nội và các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát phát huy tinh thần tự giác; đề cao tinh thần trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ; nắm chắc nguyên tắc, thực hiện kiểm tra, giám sát theo đúng quy trình, quy định, thẩm quyền…

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

​Theo Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, bước vào kỷ nguyên mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ đạo nhiều quyết sách chiến lược quan trọng. Đảng ủy Công an Trung ương đã thể hiện tinh thần quyết liệt, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Để những nghị quyết, chỉ đạo đó được triển khai thực hiện nghiêm túc trong thực tiễn, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng là hết sức quan trọng.

“​Với tinh thần "toàn Đảng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát", không để có khoảng trống nào mà công tác kiểm tra, giám sát của Đảng không vươn tới được, tôi đề nghị bên cạnh việc triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát, Đảng ủy CATP Hà Nội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong Đảng bộ” – Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân nhấn mạnh.

Chủ động phối hợp, chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP nhận thức sâu sắc rằng đợt kiểm tra, giám sát là dịp quan trọng để Đảng ủy CATP tự rà soát, đánh giá toàn diện hơn kết quả cụ thể hóa, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đại tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 01 công bố Quyết định, Kế hoạch kiểm tra, giám sát

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, thời gian qua, Đảng ủy CATP đã bám sát chỉ đạo của cấp trên chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt trên các mặt công tác.

Trong cụ thể hóa Nghị quyết, Đảng ủy CATP đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể theo phương châm “6 rõ”; phân công ủy viên, lãnh đạo phụ trách, xác định trách nhiệm người đứng đầu và gắn tổ chức thực hiện với kiểm tra, kiểm đếm tiến độ. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt được triển khai đồng bộ đến cơ sở, gắn với sinh hoạt cấp ủy, chi bộ và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đại tá Nguyễn Đăng Khánh, Chánh Văn phòng UBKT Đảng ủy Công an Trung ương trao đổi tại hội nghị

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó, gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự và phát triển Thủ đô; chủ động tham gia giải quyết 5 “điểm nghẽn”, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, điển hình như Hệ thống Smart HaNoi Police, thiết bị báo cháy không dây, thí điểm UAV…

Đặc biệt, trong công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ tháng 3-2026, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đã ban hành Quyết định số 59 thành lập 8 Đoàn kiểm tra trực tiếp và chỉ đạo các tổ chức Đảng, đồng chí Bí thư cấp ủy tự kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quyết định, Kế hoạch kiểm tra, giám sát, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu Cơ quan UBKT Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy CATP phối hợp chặt chẽ với Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và Đoàn kiểm tra, giám sát số 01; bám sát chương trình, kế hoạch yêu cầu của Đoàn, rà soát, hoàn thiện báo cáo theo đúng Đề cương; bảo đảm trung thực, khách quan, đúng tiến độ.

Các đại biểu dự hội nghị

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị thuộc diện kiểm tra, giám sát chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và làm rõ sản phẩm, kết quả đạt được, nhất là mô hình, cách làm hay hiệu quả, và các khó khăn, vướng mắc; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Thường vụ Đảng ủy CATP đối với lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách.

Đối với những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện qua rà soát và gợi mở, hướng dẫn của Đoàn, các đơn vị phải tiếp thu nghiêm túc, chủ động khắc phục, hoàn thiện ngay theo thẩm quyền; theo đúng tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ kết quả. Mục tiêu là thông qua cuộc kiểm tra, giám sát phải nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo và hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền trân trọng đề nghị Đoàn kiểm tra, giám sát, trong quá trình làm việc luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện tốt nhất cho Đảng ủy CATP, đánh giá khách quan các mô hình, cách làm chủ động, sáng tạo, hiệu quả của Đảng ủy CATP trong cụ thể hóa nghị quyết, lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ lớn, mới, khó và tổ chức công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, chỉ rõ những hạn chế để Ban Thường vụ Đảng ủy CATP tiếp tục phát huy kết quả, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

“Chúng tôi xin hứa sẽ chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát; phát huy tinh thần chủ động, gương mẫu, tiên phong, đi đầu; giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện, tập trung chỉ đạo biến các nghị quyết của Đảng thành nhiệm vụ cụ thể, sản phẩm cụ thể, kết quả thực chất trong bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng và phục vụ nhân dân” – Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định.