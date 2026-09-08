Sau vụ nam sinh tấn công bạn học: Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu siết chặt an ninh trường học

ANTD.VN - Ngày 8-9, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh yêu cầu trường học trên toàn thành phố đề cao phòng chống bạo lực, xung đột và đảm bảo an toàn cho học sinh sau vụ việc nghiêm trọng tại trường THCS-THPT Thạnh An.

Sau vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TP Hồ Chí Minh), ngày 8-9, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu đồng loạt các trường trên địa bàn thành phố tăng cường bảo đảm an toàn trường học, phòng chống bạo lực học đường.

Theo đó, các trường cần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, tăng cường giáo dục kỹ năng kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp tích cực và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi có nguy cơ mất an toàn.

Chủ động nắm tình hình, diễn biến quan hệ giữa học sinh; kịp thời nhận diện các dấu hiệu xung đột, bắt nạt, cô lập hoặc kích động trên mạng xã hội để can thiệp ngay từ khi mới phát sinh. Kiên quyết ngăn chặn việc học sinh tụ tập giải quyết mâu thuẫn, quay phim, cổ vũ hoặc phát tán hình ảnh bạo lực.

Đồng thời các trường cần rà soát toàn diện các nguy cơ mất an toàn trong trường học, bổ sung, hoàn thiện phương án bảo đảm an ninh, an toàn; bố trí lực lượng trực, giám sát phù hợp tại cổng trường, sân trường, hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh, khu vực khuất tầm quan sát và các vị trí dễ phát sinh xung đột, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường, chuyển tiết, giờ ra chơi và tan học.

Thực hiện các biện pháp phù hợp, đúng quy định để kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc học sinh mang vào trường vật sắc nhọn, hung khí hoặc vật dụng có khả năng gây nguy hiểm. Đồng thời, rà soát phương án sơ cấp cứu, liên hệ và phối hợp với cơ sở y tế, bảo vệ hiện trường, xử lý tình huống khẩn cấp khi xảy ra sự cố.

Sở này cũng yêu cầu phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, bộ phận tư vấn tâm lý học đường và các lực lượng hỗ trợ trong nhà trường để nhận diện sớm những thay đổi đáng lưu ý về cảm xúc, hành vi, quan hệ bạn bè; dấu hiệu học sinh bị đe dọa, bắt nạt, tổn thương hoặc có nguy cơ gây mất an toàn.

Khi phát hiện học sinh cần hỗ trợ, nhà trường phải kịp thời trao đổi với cha mẹ học sinh và tổ chức tư vấn phù hợp; đối với trường hợp vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của nhà trường, chủ động phối hợp với cơ sở y tế hoặc cơ quan chuyên môn để được đánh giá, hỗ trợ. Việc tiếp cận phải bảo đảm tôn trọng, bảo mật, không định kiến, kỳ thị hoặc gây thêm tổn thương cho học sinh.

Khi xảy ra bạo lực hoặc có nguy cơ gây thương tích, phải ưu tiên bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của học sinh, nhanh chóng can thiệp, tách các bên liên quan, thực hiện sơ cấp cứu và chuyển đến cơ sở y tế khi cần thiết; đồng thời thông tin cho cha mẹ học sinh, kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng đánh giá tính chất, mức độ vụ việc.

Việc xác minh, xử lý phải bảo đảm khách quan, thận trọng, đúng thẩm quyền và quy định; không bao che, né tránh, xử lý hình thức, không quy kết khi chưa đủ căn cứ.

Đối với vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc vượt quá thẩm quyền của nhà trường, phải kịp thời báo cáo, chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

Liên quan đến vụ việc một nam sinh tại Trường THCS-THPT Thạnh An (xã Thạnh An, TP Hồ Chí Minh) dùng hung khí tấn công, gây thương tích cho 5 học sinh khác xảy ra sáng 4/9, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, theo báo cáo ban đầu của nhà trường, khoảng 6 giờ 35 phút ngày 4/9/2026, trước giờ vào học, tại khu vực nhà vệ sinh học sinh của nhà trường đã xảy ra vụ việc một học sinh khối lớp 7 có hành vi sử dụng vật sắc nhọn gây thương tích cho 5 học sinh khác.

Học sinh này thuộc diện được nhà trường quan tâm, hỗ trợ đặc biệt về giáo dục; cơ quan chuyên môn đang phối hợp đánh giá đầy đủ tình trạng sức khỏe, tâm lý để có kết luận chính thức.

Khi sự việc xảy ra, lực lượng bảo vệ và nhân viên nhà trường đã kịp thời tiếp cận, can thiệp, kiểm soát tình huống; tổ chức sơ cứu và đưa các học sinh bị thương đến cơ sở y tế. Tính đến ngày 7-9, sức khỏe các học sinh bị thương cơ bản ổn định; một học sinh đã được xuất viện, các học sinh còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.