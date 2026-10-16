Long Châu tiếp tục thắng lớn tại APEA 2026: Hai năm liên tiếp nhận danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á”

ANTD.VN - Long Châu tiếp tục được vinh danh tại Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á) thuộc khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 do Enterprise Asia tổ chức. Đây là hạng mục lớn của APEA…

Ông Hoàng Cao Chung - Giám đốc Nhân sự FPT Retail, đại diện Long Châu nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á” tại lễ trao giải APEA 2026 (Ảnh: Hoàng Khánh)

Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026 được tổ chức vào ngày 15/10/2026. Với chủ đề "Forging Legacy - Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, khơi nguồn tương lai", APEA 2026 nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong xây dựng giá trị dài hạn và định hình định hướng phát triển.

Những nỗ lực trong phát triển hệ thống, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực và triển khai các hoạt động vì cộng đồng của Long Châu đã được hội đồng giám khảo ghi nhận và vinh danh tại hạng mục Corporate Excellence Award (Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á).

Đây là hạng mục lớn của APEA, tôn vinh các doanh nghiệp có thành quả kinh doanh nổi bật, năng lực quản trị hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, đồng thời tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Đáng chú ý, đây là năm thứ hai liên tiếp hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đạt giải thưởng lớn này, khẳng định hiệu quả của việc kết hợp giữa mở rộng hệ thống, ứng dụng công nghệ, phát triển đội ngũ và xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Cao Chung - Giám đốc Nhân sự FPT Retail, đại diện Long Châu cho biết, suốt gần một thập kỷ phát triển, Long Châu đã mở rộng mạng lưới nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng phủ rộng khắp cả nước, cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế. Hiện Long Châu đang phục vụ hơn 36 triệu khách hàng thân thiết, tương đương hơn 1/3 dân số Việt Nam.

“Thông qua hợp tác với các cơ quan y tế, bệnh viện hàng đầu, viện nghiên cứu, đối tác dược phẩm trong nước và quốc tế, Long Châu nỗ lực góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế, đưa những tiến bộ y khoa đến gần hơn với người Việt. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục triển khai các sáng kiến cộng đồng trên khắp cả nước, hỗ trợ người dân chủ động chăm sóc sức khỏe và lan tỏa những giá trị nhân văn” – ông Hoàng Cao Chung chia sẻ.

Chuỗi chương trình “Long Châu sẻ chia - Hành trình sức khoẻ” triển khai các hoạt động tư vấn, tầm soát và khám sức khỏe miễn phí cho người dân ở mọi miền Tổ quốc.

Dấu ấn hành trình phụng sự “vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”

Với gần 3.000 nhà thuốc và hơn 240 trung tâm tiêm chủng tại 34 tỉnh, thành phố, cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế chuyên môn cao, Long Châu tiếp tục mở rộng hệ thống theo hướng chọn lọc, tập trung chuẩn hóa vận hành, củng cố năng lực chuyên môn và cải thiện trải nghiệm phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng của người dân.

Từ mạng lưới điểm chạm rộng khắp, doanh nghiệp từng bước gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế theo hướng “gần dân, sát dân”, phát huy vai trò đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động.

Xác định chuyển đổi số là một trong những trụ cột quan trọng nhằm tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng, Hệ thống đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) vào nhiều hoạt động như: quản lý chuỗi cung ứng, tối ưu tồn kho, phân tích nhu cầu và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe số.

Sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu và năng lực chuyên môn giúp Long Châu hướng đến hỗ trợ hàng triệu người Việt tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn trong từng giai đoạn của hành trình chăm sóc sức khỏe.

Đặc biệt, mô hình hợp tác công - tư thông qua việc tham gia triển khai các tiện ích y tế số trong “Trạm Công dân số” là một trong những sáng kiến nhằm đưa các giải pháp công nghệ đến gần hơn với cộng đồng. Mô hình được triển khai với sự phối hợp giữa Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Công an TP.HCM. Vừa qua, Trạm Công dân số được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ.

Long Châu là đơn vị y tế duy nhất được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM chọn vận hành các tiện ích y tế số tại Trạm Công dân số. Ảnh: Ngô Lộc

Song song với việc phát triển các nền tảng công nghệ, Long Châu duy trì hợp tác với các bệnh viện, tổ chức chuyên môn, viện nghiên cứu và các đơn vị dược phẩm hàng đầu trong nước, quốc tế. Những mối quan hệ chiến lược này góp phần củng cố năng lực chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ trong toàn hệ thống.

Điểm nổi bật, đơn vị triển khai nhiều hoạt động hướng đến mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, nổi bật là chương trình “Long Châu sẻ chia - Hành trình sức khỏe vì một Việt Nam khỏe mạnh” đã thực hiện hàng ngàn chương trình khám bệnh miễn phí, hỗ trợ người dân khắp cả nước.

Năm 2026, chương trình tiếp tục được mở rộng với các hoạt động nâng cao nhận thức về phòng ngừa đột quỵ và bệnh không lây nhiễm. Bên cạnh đó, Long Châu hỗ trợ thuốc, vật tư y tế tại các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, khu vực khó khăn, vùng sâu vùng xa…

Tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe

Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe tích hợp, kết nối các dịch vụ nhà thuốc, tiêm chủng, y tế dự phòng, quản lý bệnh mạn tính cùng các nền tảng công nghệ. Vừa qua, vào ngày 13/10/2026, hệ thống và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng 16 đơn vị dược phẩm đa quốc gia khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng dài hạn “Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây”.

Long Châu hợp lực cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai “Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây”, giúp người dân dễ dàng chăm sóc sức khoẻ cùng bác sĩ ngay tại hệ thống nhà thuốc. Ảnh: Ngô Lộc

Mục tiêu hướng đến chuyên môn y khoa đến gần hơn với cộng đồng, giúp người dân dễ dàng gặp gỡ bác sĩ, được tư vấn và chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà thuốc; từ đó kiến tạo hành trình chăm sóc sức khỏe liên tục: từ kết nối với bác sĩ đến đồng hành chăm sóc dài hạn.

Đây cũng là bước đi hiện thực hóa chủ trương thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng đến phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân.

Bên cạnh hai năm liên tiếp được vinh danh tại hạng mục “Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á” của APEA, Long Châu còn ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và khu vực, tiêu biểu như: Chiến thắng giải thưởng lớn “Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng của năm” tại Healthcare Asia Pharma Awards 2026 (HAPA 2026); đạt “cú đúp” tại Better Choice Awards 2026 với giải thưởng “Thương hiệu được người Việt tin dùng” và “Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng”; trở thành đại diện duy nhất ngành dược phẩm và bán lẻ y tế vào “Top 50 Doanh nghiệp Dẫn đầu về ESG 2026” do Forbes Việt Nam bình chọn.