ANTD.VN - Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, không cung cấp thông tin đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ, bị xử phạt 400 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng



Ủy ban Cạnh tranh quốc gia vừa ban hành Quyết định số 235/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT.

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT được xác định có 2 hành vi vi phạm, gồm: Không đăng ký hoặc không đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định;

Gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà Công ty bán, cung cấp.

Với vi phạm này, Công ty bị xử phạt 400 triệu đồng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, quá trình làm việc, Công ty đã tích cực phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu và chủ động triển khai các biện pháp để khắc phục hành vi vi phạm.

Việc xử lý các hành vi vi phạm nêu trên góp phần tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh; đồng thời phòng ngừa vi phạm và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.