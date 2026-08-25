ANTD.VN - Trưng bày chuyên đề "Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại" vừa khai mạc vào sáng ngày 25/8 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Trưng bày gồm 3 chủ đề được thể hiện như một hành trình ký ức, từ những bước chân tuổi trẻ lên đường, qua những năm tháng sống và chiến đấu giữa tuyến lửa, đến nghĩa tình đồng đội còn tiếp nối sau chiến tranh.

Chủ đề Những con đường huyết mạch nối liền Bắc - Nam gợi lại khí thế của một thế hệ sẵn sàng rời xa mái trường, gia đình; gác lại những ước mơ riêng để lên đường, góp sức làm nên Đường Trường Sơn với gần 20.000km đường ô tô, đưa hơn 2 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ vào chiến trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc trưng bày. Ảnh: Phạm Sỹ

Chủ đề Huyền thoại đường 1C kể về một “mạch máu” thầm lặng giữa miền Tây sông nước, nơi hơn 13.000 tấn vũ khí, cùng hàng nghìn tấn lương thực, thuốc men vào chiến trường Tây Nam Bộ được vận chuyển qua rừng tràm, kênh rạch và bom đạn, cũng là nơi 399 thanh niên xung phong đã hy sinh, 327 người mang thương tật vĩnh viễn.

Chủ đề Nghĩa tình còn mãi tiếp nối câu chuyện sau chiến tranh bằng những cuộc trở về tìm đồng đội, quy tập hài cốt liệt sĩ, trao di ảnh, dựng bia và đền tưởng niệm.

Các nhân chứng lịch sử chia sẻ tại tọa đàm "Thanh xuân gửi lại tuyến đường 1C". Ảnh: Phạm Sỹ

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thắng tin tưởng, trưng bày không chỉ đưa công chúng trở về với một thời lịch sử hào hùng, mà còn góp phần thắp lên trong mỗi người lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đại đoàn kết và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Một trong những điểm nhấn trong trưng bày là không gian trải nghiệm "Dòng chảy ký ức", với chiếc xuồng ba lá bằng gỗ - phương tiện từng gắn bó mật thiết với hoạt động vận chuyển trên tuyến đường 1C, được thực hiện trong 2 tháng tại Cà Mau do chính những người thợ làm xuồng trước đây thực hiện trên tỷ lệ kích thước thực. Trên nền hiện vật này, công nghệ 3D Mapping kết hợp hệ thống cảm biến tương tác tái hiện những biến đổi của không gian miền Tây qua mùa khô, mùa mưa và bối cảnh chiến trường năm xưa.

Trưng bày đưa công chúng trở lại những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Phạm Sỹ

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra tọa đàm "Thanh xuân gửi lại tuyến đường 1C". Các nhân chứng tham gia tọa đàm gồm: nguyên Chính trị viên phó Đại đội 4, Liên đội 1 Thanh niên xung phong đường 1C Lâm Thị Minh Tâm; nguyên Phó Văn phòng khu Đoàn Tây Nam Bộ Võ Ngọc Diệp (Năm Diệp); nguyên Trung đội trưởng Thanh niên xung phong 1C, y tá Tiểu đoàn 410, Trung đoàn 195, Quân khu 9 Võ Tuyến Lệ. Họ đã cùng nhau chia sẻ về lý tưởng lên đường, cuộc sống và chiến đấu trên tuyến lửa, nghĩa tình đồng đội, những mất mát, hy sinh và thông điệp gửi tới thế hệ hôm nay.

Công chúng tham quan trưng bày. Ảnh: Phạm Sỹ

Trưng bày "Thời thanh xuân từ đường Trường Sơn đến đường 1C huyền thoại" mở cửa đến hết ngày 25/10, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.