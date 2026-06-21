Trọn vẹn trong khoảnh khắc lay động lòng người

ANTD.VN - Hơn 24 giờ đồng hồ tác nghiệp tại nút giao phố Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học, cá nhân tôi - một nữ phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã được sống trọn vẹn trong những khoảnh khắc lay động lòng người. Giữa không khí trang nghiêm của nhiệm vụ A80, tình cảm gắn kết giữa lực lượng Công an Thủ đô và nhân dân ấm áp và sáng ngời giữa đêm thu Hà Nội.

Phóng viên An ninh Thủ đô tác nghiệp tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9

Sự kiện A80 - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 là một trong những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đối với đội ngũ phóng viên chúng tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ thông tin, mà còn là một thử thách lớn về bản lĩnh tác nghiệp.

Một thế giới ngập tràn sự chia sẻ

Sáng 1-9, biển người đổ về ngã tư tuyến phố Hàng Cháo - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học. Đây được coi là vị trí “vàng” lý tưởng nhất để ngắm đoàn diễu binh vì là điểm rẽ phân tuyến ngay sau khi rời Quảng trường Ba Đình. Tôi vội vã lách qua dòng người tiến về vị trí được phân công tác nghiệp. Cứ ngỡ áp lực giao thông và việc cấm đường triệt để sẽ tạo ra những căng thẳng, nhưng những gì hiện ra trước ống kính của tôi lại hoàn toàn ngược lại. Phía sau tấm biển phân luồng và hàng rào ngăn cách là một thế giới ngập tràn sự chia sẻ.

Hình ảnh đầu tiên lọt vào ống kính của tôi là 2 dãy nhà bạt dã chiến màu xanh được dựng lên ngay sát mép vỉa hè ngã tư Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học. Đây là sáng kiến của Ủy ban nhân dân phối hợp với Công an phường Ô Chợ Dừa, chuẩn bị sẵn hơn 2.000 chiếc ghế ngồi cùng nước uống, ăn đồ ăn nhẹ để phục vụ người dân, đặc biệt ưu tiên các cựu chiến binh, thương bệnh binh và người cao tuổi từ các tỉnh xa về Thủ đô chờ xem diễu binh.

Tối chìm dần về đêm, đồng hồ điểm 23h, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, các cán bộ Công an phường Ô Chợ Dừa căng mình làm nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn người dân di chuyển, sắp xếp vị trí chỗ ngồi. Trong quá trình làm nhiệm vụ tại chốt, các cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội và Công an phường Ô Chợ Dừa thấy bác Nguyễn Minh Truy (SN 1959), trú tại xã Chương Dương, Hà Nội - cựu chiến binh thuộc Trung đoàn 14 Biên phòng - thương binh, chỉ còn lại một chân, đang chống nạng, cố gắng di chuyển vào khu vực trung tâm diễn ra sự kiện A80. Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ đã hỗ trợ, giúp đỡ bác vào khu vực ưu tiên. Trở về sau cuộc chiến, ông Nguyễn Minh Truy trở thành thương binh, di chuyển vô cùng khó khăn, cực nhọc. Thế nhưng, trong ngày vui của đất nước, dân tộc, ông Truy vẫn cố gắng di chuyển về Ba Đình để được chứng kiến, ngắm nhìn những bước đi hùng tráng của lực lượng vũ trang nhân dân, được tận hưởng không khí hào hùng của dân tộc trong ngày trọng đại kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

“Tôi chỉ mong được đứng từ xa nhìn lại hàng ngũ đồng đội, không ngờ lại được các đồng chí Công an chăm sóc chu đáo thế này. Có nhà bạt che sương, có ghế ngồi, có cả cơm ăn... Tình nghĩa Công an Thủ đô với nhân dân thực sự quá ấm lòng!” - cựu chiến binh Nguyễn Minh Truy chia sẻ.

Tôi bấm máy liên tục, ghi lại khoảnh khắc các cán bộ Công an Hà Nội ân cần giúp đỡ người cựu chiến binh ấy. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, nụ cười của nữ cán bộ Công an Thủ đô và những giọt nước mắt hạnh phúc của người cựu binh hòa vào nhau đã vẽ nên một bức tranh thắm đượm tình quân dân.

Tiếng đàn guitar và bản tình ca giữa lòng đường

Càng về khuya, không khí tại chốt Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học không hề trầm xuống mà lại bùng lên một thứ năng lượng kỳ diệu. Khoảng 23h30 đêm, nhóm nghệ sĩ và các bạn trẻ phối hợp Công an phường Ô Chợ Dừa mang theo đàn guitar, trống có mặt tại vị trí này. Chỉ trong vài phút, một “vòng tròn âm nhạc” dã chiến được hình thành. Các bác cựu chiến binh ngực đỏ rực huân chương, những bạn trẻ Gen Z và cả những người dân lao động thức đêm cùng hòa giọng hát ca vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Tiến về Hà Nội”...

Tôi đứng giữa vòng tròn ấy, ghi âm, quay phim mà lòng trào dâng niềm tự hào. Ở vòng ngoài hàng rào sắt, những chiến sĩ Cảnh sát cơ động và Công an phường Ô Chợ Dừa dù giữ nghiêm tác phong, đôi mắt vẫn ánh lên niềm hân hoan. Thi thoảng, họ khẽ nhịp chân theo điệu nhạc, hoặc mỉm cười gật đầu khi một em nhỏ quay sang vẫy tay chào.

Một người dân tuổi trung niên sống ngay tại phố Hàng Cháo xúc động chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi thấy ngã tư này đẹp đến thế. Công an phân luồng nghiêm ngặt để bảo vệ an toàn cho đại lễ, nhưng cách các đồng chí cư xử, hướng dẫn người dân lại rất mềm mỏng, thanh lịch. Nhìn các chiến sĩ đứng nghiêm suốt mười mấy tiếng đồng hồ, người dân chúng tôi ai cũng thương, chỉ biết bảo nhau tự giác chấp hành để các anh bớt vất vả”.

Nhà báo Cấn Linh

Những trang ký ức vô giá

3h sáng, sương đêm buông xuống lạnh buốt, đôi chân tôi bắt đầu rã rời vì phải đứng và di chuyển liên tục. Chiếc máy ảnh, máy tính xách tay dường như nặng hơn gấp bội. Thế nhưng, nhìn sang những đồng nghiệp báo bạn và đặc biệt là những nữ chiến sĩ Công an đang làm nhiệm vụ tại chốt, tôi tự nhủ không được phép mệt mỏi.

Đặc thù là nữ phóng viên được phân công phụ trách mảng an ninh, trật tự, tôi hiểu rằng đằng sau sự thành công, an toàn tuyệt đối của sự kiện A80 là sự căng mình với nhiều đêm trắng của hàng vạn cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Tại chốt Hàng Cháo, từ chỉ huy đến chiến sĩ không ai rời vị trí một phút nào kể từ sáng hôm trước. Họ vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, vừa liên tục tiếp tế nước uống, hướng dẫn vị trí ngồi an toàn cho người dân đổ về ngày một đông khi trời dần về sáng. Chính lòng dân, sự thấu hiểu và sẻ chia của những người mẹ, người chị, người cụ già tại chốt trực đã trở thành nguồn động lực to lớn cho lực lượng làm nhiệm vụ. Chiếc bánh mì, chai nước mát trao tay vội vã, kèm lời nhắn nhủ thân thương từ người dân, chính là minh chứng rõ nét nhất cho thế trận lòng dân vững chắc.

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi xuống ngã tư Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học, tiếng loa phát thanh vang lên cũng là lúc tiếng động cơ của các khối xe cơ giới, xe đặc chủng rầm rập tiến vào tuyến phố. Biển người đồng loạt đứng dậy, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Tôi đứng ở góc tường, đưa máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc đoàn xe đi qua trong sự reo hò của hàng vạn người dân. Phía dưới, các chiến sĩ Công an phường Ô Chợ Dừa vẫn đứng thành hàng rào danh dự, mắt hướng về phía trước, nghiêm cẩn bảo vệ an toàn tuyệt đối cho dòng người.

Tác nghiệp suốt 24 giờ đồng hồ, khi dòng tin trên máy tính hoàn thành, tôi hiểu mình vừa ghi lại được những trang ký ức vô giá. Sự kiện A80 đã qua đi, nhưng câu chuyện về những suất cơm đêm, những chiếc nhà bạt nghĩa tình và cái siết chặt tay ấm áp giữa người cựu binh già với những chiến sĩ Công an Thủ đô sẽ còn mãi - đó là biểu tượng sống động nhất của một lực lượng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.