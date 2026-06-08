Khởi động The Face Vietnam 2026 khu vực phía Bắc

ANTD.VN - Sau bao thời gian chờ đợi, The Face Vietnam 2026 chính thức diễn ra vòng sơ tuyển khu vực miền Bắc. Chương trình năm nay đánh dấu màn kết hợp chưa từng có của “bộ tứ quyền lực” bao gồm siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu H'Hen Niê và Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường (Host).

Trở lại với mùa giải mới, The Face Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những chương trình tìm kiếm và đào tạo gương mặt người mẫu quảng cáo thế hệ mới hàng đầu Việt Nam. \

Không đơn thuần là một cuộc thi, The Face Vietnam đã trở thành “bệ phóng” uy tín, cái nôi phát hiện và nuôi dưỡng những cá nhân sở hữu bản lĩnh và tố chất để trở thành những gương mặt đại diện nổi bật của ngành thời trang và giải trí trong tương lai.

Dàn giám khảo quyền lực của The Face Vietnam 2026

Mở màn cho hành trình tuyển chọn năm nay, vòng sơ tuyển khu vực miền Bắc đã chính thức diễn ra tại Trống Đồng Palace (Cầu Giấy, Hà Nội), thu hút hàng trăm thí sinh tiềm năng từ nhiều tỉnh thành cùng sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và đông đảo khán giả yêu mến chương trình. Không khí sự kiện nhanh chóng trở nên sôi động khi những gương mặt trẻ đầy khát vọng lần lượt xuất hiện, mang theo quyết tâm chinh phục tấm vé bước vào hành trình khẳng định bản thân tại The Face Vietnam 2026.

Đặc biệt, vòng sơ tuyển miền Bắc năm nay càng trở nên nóng hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của dàn Ban giám khảo quyền lực gồm Diễn viên - siêu mẫu Anh Thư, Siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Top 5 Miss Universe 2018 - Hoa hậu H’Hen Niê và Host chương trình - Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Sự hội tụ của những tên tuổi giàu kinh nghiệm, có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Việt, bảo chứng cho chất lượng chuyên môn, định hình tinh thần của mùa giải năm nay.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến với mái tóc ngắn cá tính trẻ trung

Từ rất sớm, khu vực bên ngoài Trống Đồng Palace đã rộn ràng và đông kín bởi hàng trăm thí sinh đổ về tham dự. Không yêu cầu kinh nghiệm người mẫu chuyên nghiệp, vòng sơ tuyển chào đón mọi cá tính thời trang - từ những gương mặt mới toanh đến những bạn trẻ đầy khát vọng, mỗi người đều mang theo một câu chuyện và khát khao khẳng định bản thân. Nhiều thí sinh gây chú ý ngay từ vòng đầu nhờ hình thể cân đối, thần thái tự tin cùng màu sắc cá tính ấn tượng. Đặc biệt, sự xuất hiện của những gương mặt theo đuổi phong cách phi giới tính, sở hữu vẻ đẹp khác biệt hoặc đến từ các địa phương xa đã góp phần tạo nên bức tranh đa sắc màu cho mùa giải năm nay.

Không chỉ các thí sinh là tâm điểm của buổi casting, dàn giám khảo The Face Vietnam 2026 cũng chiếm trọn chú ý với phong cách thời trang ấn tượng trong lần đầu tiên xuất hiện tại vòng sơ tuyển khu vực miền Bắc.

Hoa hậu H'Hen Niê tái xuất sau thời gian sinh em bé

Chào đầu vòng sơ tuyển The Face Vietnam 2026, Host của chương trình xuất hiện trong thiết kế măng tô đen quyền lực, thần thái sắc sảo cùng phong cách thời trang ấn tượng làm nên tên tuổi Đỗ Mạnh Cường, khẳng định đẳng cấp của một trong những biểu tượng thời trang hàng đầu làng mốt Việt.

Ngay sau đó, siêu mẫu Võ Hoàng Yến “chơi lớn” cắt phăng mái tóc ngắn, xuất hiện với trang phục tông đen cá tính, kết hợp phom blazer cấu trúc cùng chi tiết cổ ve trắng nổi bật, tôn lên hình ảnh quyền lực và sắc sảo. Khuấy động không khí tại trường quay bằng những bước catwalk đẳng cấp.

Siêu mẫu Anh Thư xuất hiện đầy quyền lực trong thiết kế tông đỏ burgundy thời thượng

Cuối cùng chiếm mọi chú ý, siêu mẫu Anh Thư xuất hiện đầy quyền lực trong thiết kế tông đỏ burgundy thời thượng, kết hợp áo khoác lông vũ chứng minh đẳng cấp “Huấn luyện viên chiến thắng” bằng phong thái tự tin, bản lĩnh và dày dặn kinh nghiệm.

Không chỉ mang đến những đánh giá chuyên môn sắc bén, dàn Ban giám khảo còn khiến khu vực casting trở nên sôi động như một sàn runway thực thụ với thần thái và phong cách nổi bật. Đặc biệt, sự xuất hiện bất ngờ của Madam Trang Lê đã góp phần khuấy động bầu không khí, đồng thời truyền thêm cảm hứng và động lực để các thí sinh tự tin thể hiện bản sắc riêng.

Rất đông các bạn thí sinh chờ đợi từ sớm để tham gia buổi casting

Sức nóng của The Face Vietnam 2026 không chỉ đến từ tên tuổi của dàn Giám khảo mà còn bởi sự xuất hiện của hàng loạt nhân tố ấn tượng và đầy tiềm năng, hứa hẹn mang đến những cuộc tranh giành không khoan nhượng. Trong những ngày tiếp theo, ứng cử viên nào sẽ xuất sắc giành được cơ hội bước tiếp tại The Face Vietnam 2026?

Vòng Sơ tuyển mở rộng The Face Vietnam 2026 sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội và ngay sau đó sẽ diễn ra vòng sơ tuyển khu vực miền Nam tại Grand Palace, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 27/6/2026.